شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات خفية في الآيفون لم تكن تعرفها من قبل .. جربها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعتبر هاتف الآيفون واحدًا من أكثر الهواتف الذكية تطورًا في العالم، حيث يتمتع بمواصفات قوية ونظام تشغيل سلس يوفر تجربة استخدام مميزة، ومع ذلك، فإن العديد من المستخدمين لا يعرفون أن هذا الجهاز يخفي العديد من الميزات الرائعة التي يمكن أن تسهل حياتهم اليومية وتجعل استخدام الهاتف أكثر كفاءة، في هذا التقرير، نستعرض خمسة ميزات خفية في الآيفون قد لا تكون على دراية بها

1. النقر على ظهر الهاتف لتنفيذ أوامر سريعة

هل تعلم أنه يمكنك تنفيذ بعض الأوامر بمجرد النقر على ظهر الآيفون؟ تقدم آبل ميزة “Back Tap” التي تتيح لك تخصيص نقرتين أو ثلاث نقرات على الجزء الخلفي من الهاتف لتنفيذ وظائف معينة مثل:

• التقاط لقطة شاشة

• تشغيل أو إيقاف تشغيل المصباح

• فتح تطبيق معين

• التحكم في مستوى الصوت

طريقة تفعيل الميزة

1. انتقل إلى الإعدادات

2. اختر تسهيلات الاستخدام

3. اضغط على اللمس

4. حدد النقر على ظهر الجهاز واختر الإجراءات التي ترغب في تعيينها

2. استخدام الكاميرا كجهاز قياس دقيق

إذا لم يكن لديك شريط قياس، فلا تقلق! يمكنك استخدام تطبيق “القياس” (Measure) المدمج في الآيفون، الذي يعتمد على تقنية الواقع المعزز (AR) لقياس الأطوال بدقة. هذه الميزة مفيدة للغاية عند الحاجة إلى قياس أبعاد الأثاث أو المسافات بين الأشياء دون الحاجة إلى أدوات تقليدية.

طريقة استخدام التطبيق

• افتح تطبيق "القياس"

• وجه الكاميرا نحو الجسم الذي تريد قياسه

• حرك الهاتف وسيقوم التطبيق تلقائيًا بعرض القياسات على الشاشة

3. إخفاء الصور في مجلد خاص محمي بكلمة مرور

قد يرغب البعض في إخفاء صور معينة عن الأعين، سواء كانت صور شخصية أو مستندات مهمة. لحسن الحظ، يتيح لك الآيفون نقل الصور إلى ألبوم مخفي لا يظهر في المعرض العادي، ويمكنك حمايته باستخدام Face ID أو Touch ID لمنع الآخرين من الوصول إليه.

كيفية تفعيل الميزة

1. افتح تطبيق “الصور”

2. اختر الصورة التي تريد إخفاءها

3. اضغط على زر المشاركة ثم اختر “إخفاء”

4. سيتم نقل الصورة إلى مجلد “مخفي” داخل تطبيق الصور

لحماية المجلد بكلمة مرور

• انتقل إلى الإعدادات > الصور

• قم بتفعيل خيار إخفاء الألبوم المحمي

4. تسجيل المكالمات بسهولة بدون تطبيقات خارجية

على الرغم من أن نظام iOS لا يدعم تسجيل المكالمات مباشرة بسبب الخصوصية، إلا أن هناك طرقًا ذكية لفعل ذلك دون الحاجة إلى تطبيقات طرف ثالث. إحدى هذه الطرق هي استخدام تطبيق “المذكرات الصوتية” (Voice Memos) على جهاز آخر:

كيفية تسجيل المكالمة

• أثناء إجراء المكالمة، قم بتشغيل السماعة الخارجية

• استخدم جهاز آيفون آخر أو أي مسجل صوتي لتسجيل المحادثة

إذا كنت بحاجة إلى تسجيل المكالمات بشكل متكرر، يمكنك استخدام خدمات مثل:

• Google Voice، وهو يسمح لك بتسجيل المكالمات الواردة مجانًا في بعض البلدان

• تطبيقات تسجيل المكالمات المدفوعة المتاحة في متجر آبل

5. تفعيل وضع النوم لتقليل الإشعارات وتحسين جودة النوم

أحد أهم الميزات التي لا يستخدمها الكثيرون هي “وضع النوم” (Sleep Mode)، الذي يساعدك على تقليل استخدام الهاتف قبل النوم وتعزيز راحتك. عند تفعيله، يقوم الهاتف تلقائيًا بـ:

• تقليل الإشعارات

• خفض سطوع الشاشة

• تشغيل منبه الاستيقاظ بشكل تلقائي

كيفية تفعيل الميزة:

1. افتح تطبيق “الصحة” (Health)

2. انتقل إلى إعدادات النوم

3. حدد وقت النوم والاستيقاظ، وسيقوم الهاتف تلقائيًا بضبط الإعدادات