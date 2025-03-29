شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أول كسوف شمسى فى عام 2025 حول العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يغطي القمر الشمس جزئيًا، تاركًا هلالًا متوهجًا، واستمتع مراقبو السماء في أجزاء من أمريكا الشمالية وأوروبا بأفضل المناظر الخاصة بالكسوف الشمسى اليوم، وعلى عكس الكسوف الكلي للشمس، لم تُحجب الشمس تمامًا، لذا احتاج المراقبون إلى معدات مراقبة شمسية مثل نظارات كسوف الشمس أو مرشحات شمسية خاصة على كاميراتهم وتلسكوباتهم ومناظيرهم للاستمتاع بالشمس بأمان.



الكسوف الشمسى

وفقا لما ذكره موقع "space"، التقط آندي موران في نوتنجهام، المملكة المتحدة، صورة للكسوف تظهر بقعة شمسية في الزاوية العلوية اليسرى بينما يتحرك القمر إلى اليمين، وقال آندي موران "كان خسوف القمر الأسبوع الماضي غائمًا بشكلٍ مُخيّب للآمال، مما جعل فرصة مشاهدة وتصوير كسوف الشمس اليوم أكثر إثارة".



صورة الكسوف الشمسى

في هذه الأثناء، في ستونهنج، انحسرت الغيوم في السماء في الوقت المناسب تمامًا لتتيح مناظر رائعة للكسوف فوق هذا المعلم الأثري، وقال المصور الفلكي جوش دورى: "انظروا كيف أصبحت السماء صافية.. يا لسعادتي في إنجلترا أن يكون لدينا بعضٌ المشاهد من أفضل السماء الصافية لهذا الحدث".

بدا الكسوف الجزئي للشمس رائعًا فوق تمثال هانز إيجيدي في نوك، جرينلاند، في هذه الصورة التي التقطها ليون نيل.



كسوف الشمس

كما التقط ناثان ستيرك صورة أخرى، حيث يتجمع مراقبو السماء في مرصد كيل، كيل، المملكة المتحدة، لمشاهدة الكسوف الجزئي للشمس.

والتقط المصور بول إليس صورة مذهلة لكسوف الشمس الجزئي خلف تمثال طائر ليفر أعلى مبنى رويال ليفر في ليفربول، المملكة المتحدة.



كسوف شمسى جزئى

وتم التقاط صورة أخرى مثيرة للكسوف الجزئي للشمس من مقبرة بلدية سان أمارو في لا كورونيا، غاليسيا، إسبانيا.

وسيحدث كسوف شمسي جزئي مرة أخرى في 21 سبتمبر 2025، ولكن لسوء الحظ، سيكون مرئيًا لمعظم الناس من المناطق النائية في نصف الكرة الجنوبي.