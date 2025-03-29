شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة انستجرام لتسريع مقاطع فيديو Reels والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منصة ميتا عن ميزة جديدة لمستخدمي إنستجرام، ومن المتوقع أن تُفيد هذه الميزة الجديدة مُحبي مشاهدة ريلز Reels، منصة انستجرام للفيديوهات القصيرة التي تُنافس تيك توك، فمع هذا التحديث، يُمكن للمستخدمين التقديم السريع لمقاطع Reels.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، فإنه على مدار السنوات القليلة الماضية، زاد كلٌّ من تيك توك وانستجرام ريلز الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو بشكل ملحوظ.

فبينما كانت مقاطع الفيديو سابقًا لا تتجاوز 15 ثانية، يُمكن الآن أن تصل إلى عدة دقائق، ونتيجةً لذلك، شعر بعض المستخدمين بالحاجة إلى تخطي مقاطع الفيديو أو التقديم السريع لها.

كان لدى تيك توك بالفعل خيار التقديم السريع، والآن يُضيف انستجرام ميزة مُشابهة لـ Reels، حيث يُمكن للمستخدمين الذين تلقوا التحديث مُشاهدة مقاطع الفيديو بسرعة مضاعفة بالضغط المُستمر على جانبي الشاشة أثناء مُشاهدة Reels.

فى حين أن بعض المستخدمين سيُرحبون بالتأكيد بالميزة الجديدة، قد يُقلق آخرون وخاصةً المُنشئين بشأن تأثير صيغة الفيديو القصير على قدرة المستخدمين على التركيز على المحتوى الأطول.

وتعمل إنستجرام على تطبيق جديد لتحرير الفيديو للهواتف المحمولة يُسمى Edits، وبينما كان من المتوقع إصدار التطبيق هذا الشهر، أجلت ميتا إطلاقه مرة أخرى.

سينافس التطبيق تطبيق CapCut (المملوك لتيك توك) بخيارات تصوير وتحرير الفيديوهات على الهواتف الذكية.