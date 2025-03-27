تكنولوجيا: تأكيد سرعة شحن هاتف iQOO Z10 وسطوع شاشته رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت iQOO رسميًا بعض التفاصيل الرئيسية لهاتف iQOO Z10، المقرر إطلاقه في 11 أبريل، حيث سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 7300 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 90 واط.

ووفقًا للشركة، سيتمكن الهاتف من الشحن حتى 50% في 33 دقيقة فقط، مما يعزز من تجربة الاستخدام اليومية دون الحاجة للانتظار طويلًا.

كشفت iQOO أيضًا أن الهاتف سيحصل على شاشة رباعية الانحناء بسطوع 5000 نتس في الذروة، مع وجود ثقب في منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي.

وكانت قد أكدت الشركة أن iQOO Z10 سيعمل بمعالج من Snapdragon، وسيتوفر بلونين: الأسود والفضي.

رغم أن بقية المواصفات لم تُكشف بعد، تشير التوقعات إلى أن الهاتف قد يكون نسخة معاد تسميتها من Vivo Y300 Pro+، والذي سيتم إطلاقه في الصين يوم 31 مارس.

أكدت Vivo أن هذا الهاتف سيأتي بمعالج Snapdragon 7s Gen 3 وبطارية 7300 مللي أمبير مع دعم شحن 90 واط، مما يعزز التوقعات بشأن تشابه المواصفات بين الجهازين.

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