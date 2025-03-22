تكنولوجيا: Huawei FreeBuds 6 تصل بتقنية صوت محسّنة وعزل ضوضاء ذكي بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي رسميًا عن سماعات FreeBuds 6 إلى جانب هاتفها القابل للطي الجديد Pura X، حيث تأتي السماعات بمجموعة من التحسينات مقارنة بالجيل السابق.

وعلى الرغم من احتفاظها بتصميم قطرة الماء المميز لسماعات FreeBuds 5، إلا أن هواوي نجحت في تقليل حجم ووزن السماعات، مما يجعلها أكثر راحة عند الاستخدام.

تعتمد السماعات على وحدة ديناميكية جديدة مزودة بأربعة مغناطيسات، إلى جانب محركات مزدوجة، ما يسمح بإنتاج نغمات عالية واضحة حتى 48 كيلوهرتز، إلى جانب أداء قوي في الصوتيات العميقة حتى 14 هرتز.

قامت هواوي أيضًا بتحسين جودة الاتصال، حيث تدعم FreeBuds 6 نطاق تردد 2.3 ميغابت في الثانية، مما يوفر اتصالًا أكثر استقرارًا وسرعة. وقد استندت هواوي إلى دراسة موسعة شملت أكثر من 10,000 مستخدم لتحسين تجربة الصوت والتصميم شبه المفتوح للسماعات.

تعمل FreeBuds 6 بسلاسة عبر تطبيق Huawei AI Life، الذي يوفر إعدادات EQ مخصصة ووضعين محسّنين للصوتيات. كما يدعم التطبيق ميزة تتبع الرأس للصوت المكاني، لكنها تقتصر على هواتف هواوي وتطبيق الموسيقى الرسمي للشركة.

إلى جانب ذلك، تم تصغير ساق السماعة بنسبة 12%، كما أصبحت أخف وزنًا بنسبة 9% مقارنة بالجيل السابق.

تحتوي كل سماعة على بطارية بسعة 39.5 مللي أمبير، بينما تضم حافظة الشحن بطارية 510 مللي أمبير، مما يتيح حتى 5.5 ساعات من تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة، ويصل إجمالي عمر البطارية إلى 36 ساعة عند استخدام علبة الشحن. ومع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، ينخفض عمر البطارية بنسبة 20-25%.

وعلى صعيد عزل الضوضاء، استخدمت هواوي الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين العزل الصوتي وتقليل الضوضاء متعددة القنوات، مما يوفر تجربة استماع ومكالمات أكثر وضوحًا حتى في البيئات الصاخبة، مثل الحفلات الصاخبة أو الأماكن المزدحمة أو مواقع البناء.

أطلقت هواوي سماعات FreeBuds 6 في الصين مع المساعد الذكي Xiaoyi، الذي يوفر ميزات مثل ضبط التنبيهات، تشغيل الموسيقى، الترجمة الفورية والملاحة. تتوفر السماعات بألوان الأبيض، الأسود، والأرجواني، وتُباع بسعر 999 يوان صيني (حوالي 140 دولارًا / 125 يورو)، وهي متاحة حاليًا في السوق الصيني.

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