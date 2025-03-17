تكنولوجيا: GMKtec تطلق أول حاسب مصغر بمعالج AMD Ryzen AI Max+ 395

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD عن سلسلة Strix Halo رسميًا خلال معرض CES 2025، وقد كشفت العديد من الشركات حتى الآن عن منتجات تستخدم معالجات Zen 5 الجديدة، بما في ذلك عدد من أجهزة الحواسيب الصغيرة (Mini PCs). لكن أيًا من هذه الأجهزة المدمجة لم يصل إلى الأسواق بعد.

ولكن اليوم أعلنت GMKtec أنها ستقوم بإطلاق أول جهاز Mini PC في العالم مزود بمعالج AMD Ryzen AI Max+ 395 في الصين، وهو جهاز EVO-X2. لم تكشف الإعلانات عن تفاصيل كثيرة حول هذا الحاسوب الصغير الجديد القائم على Strix Point، لكنها أشارت إلى أن تصميمه سيكون مشابهًا إلى حد كبير لجهاز EVO-X1، وهو أحد أصغر أجهزة Mini PCs التي تعمل بمعالج Ryzen AI 9 HX 370.

كما لمح الإعلان إلى إمكانية وجود تغييرات في المنافذ، ربما بسبب استخدام مبرد أكثر قوة. ورغم أن ذلك لم يُؤكد بعد، يُقال إن أجهزة Mini PCs التي تستخدم معالج Strix Halo من AMD قد تصل إلى استهلاك طاقة يبلغ 140 واط. في المقابل، يمكن لجهاز EVO-X1 أن يقدم ذروة استهلاك طاقة تصل إلى 70 واط.

بغض النظر عن الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة، من المتوقع أن تقدم أجهزة Strix Halo Mini PCs تحسينًا ملحوظًا في الأداء مقارنةً بنظيراتها من Strix Point. فقد اختبرت ETA Prime مؤخرًا نموذجًا أوليًا لجهاز Mini PC مزود بمعالج Ryzen AI Max+ 395، وأظهر أداءً جيدًا في الألعاب بدقة 1440p، بفضل وحدة الرسوميات المدمجة Radeon 8060S.

ورغم أن ذلك يعني أن أجهزة Strix Halo Mini PCs المتطورة ستكون خيارات رائعة كنظم ألعاب بدون وحدة رسوميات منفصلة (dGPU)، فإنه من المتوقع أن تكون باهظة الثمن. حيث أُطلقت أجهزة Ryzen AI 9 HX 370 بأسعار تزيد عن 900 دولار، مما يشير إلى أن خيارات Ryzen AI Max+ 395 قد تبدأ من سعر يتجاوز 1000 دولار.

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