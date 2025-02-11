شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة أوروبية جديدة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والان نبدء بالتفاصيل

الذكاء الاصطناعي في الصناعة الأوروبية

استخدامات الذكاء الاصطناعي

الدمام - شريف احمد - أطلقت أكثر من 60 شركة أوروبية مبادرة لدفع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستخدامها في قطاع الصناعة الأوروبية.وتحمل المبادرة اسم "أبطال الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي".وأعلن عنها أمام قادة دول ورؤساء شركات تكنولوجيا وخبراء من مختلف دول العالم المشاركين، في قمة دولية حول الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الفرنسية باريس الاثنين.وتستهدف المبادرة دمج الذكاء الاصطناعي التطبيقي في القاعدة الصناعية الأوروبية لزيادة الإنتاجية والمرونة، والسيادة الاقتصادية لأوروبا وبخاصة في قطاعات مثل التصنيع والطاقة والصناعات العسكرية.وتشارك في المبادرة شركات ناشئة معروفة في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات كبيرة من مختلف المجالات مثل أيرباص وسيمنس وفولكس فاجن.في الوقت نفسه يطالب قادة المبادرة المفوضية الأوروبية بتبسيط الأطر القانونية الحاكمة لتطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، مع بدء محادثات أولية حول الموضوع خلال قمة باريس.وتجمع القمة نحو 1500 مشارك من حوالي 100 دولة، وتأتي بعد قمتين عالميتين سابقتين حول الذكاء الاصطناعي: في المملكة المتحدة عام 2023 وكوريا الجنوبية العام الماضي.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إنه يأمل في التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن تشريعات تنظيم الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه يريد أن يظهر بلاده كرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال القمة.