شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تفكر فى إطلاق سماعة 2 Powerbeats Pro الأسبوع المقبل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس آبل إطلاق Powerbeats Pro 2 الأسبوع المقبل، وفقًا للتفاصيل التي شاركها الخبير في بلومبرج مارك جورمان، وكانت الشركة قد أطلقت سابقًا طراز الجيل الأول في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل الإصدار القادم بمعالج مطور وميزات جديدة لتتبع اللياقة البدنية.



ويقال أيضًا أنه سيأتي بمنفذ USB Type-C محدث، من أجل الامتثال للوائح الشاحن المشتركة في الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2024.

تاريخ إطلاق Powerbeats Pro 2 والسعر (المتوقع)

سيتم إطلاق Powerbeats Pro 2 القادم في 11 فبراير، وفقًا لأحدث نشرة Power On الإخبارية لـ Gurman، وسيكون متاحًا بخيارات ألوان جديدة، بما في ذلك البرتقالي الكهربائي، تشمل الألوان الأخرى المتوقعة Hyper Purple وJet Black وQuick Sand.

ومن المتوقع أيضًا أن سعر Powerbeats Pro 2 الجديد سيبلغ 250 دولارًا، ولم تعلن شركة Apple رسميًا بعد عن خطط لإطلاق Powerbeats Pro 2 في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى.

وفي العام الماضي، أكدت شركة آبل أن سماعة الرأس ستظهر لأول مرة في عام 2025.

ميزات Powerbeats Pro 2

تشير التقارير السابقة إلى أن Powerbeats Pro 2 سيتم تجهيزه بنفس شريحة H2 التي تم تقديمها مع الجيل الثاني من AirPods Pro 2، وهذا يعني أن سماعة الرأس TWS يمكن أن توفر جودة صوت محسنة وعمر بطارية أطول ودعمًا لميزة Find My Device من Google.

ومن المتوقع أيضًا أن تزود الشركة الجهاز بمنفذ USB Type-C، كغيره من الأجهزة الحديثة التي أطلقتها الشركة.

ويكرر Gurman أيضًا الادعاءات السابقة بأن Powerbeats Pro 2 سيتم تجهيزه بميزة تتبع اللياقة البدنية التي كانت تقتصر سابقًا على نماذج Apple Watch الخاصة بالشركة – مراقبة معدل ضربات القلب، كما يجب أن يكون المستخدمون قادرين على رؤية معلومات معدل ضربات القلب التي تم جمعها من Powerbeats Pro 2 في تطبيق Apple Health.