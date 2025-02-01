شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعلن موعد توقفه عن العمل على أجهزة آيفون القديمة.. اعرف امتى والان مع تفاصيل الخبر

لطالما حرص واتساب على دعم مجموعة واسعة من إصدارات iOS، ما مكن المستخدمين عبر العديد من طرازات آيفون وإصدارات iOS المختلفة من الاستمتاع بخدماته، وقد ساعد هذا النهج الشامل في توسيع نطاق المنصة.

ومع ذلك، وحرصًا على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتحسين تجربة المستخدم، تخطط الشركة الآن لإيقاف دعم بعض إصدارات iOS الأقدم.

في تحديث حديث، أعلن واتساب أنه سيتوقف عن دعم الإصدارات القديمة من iOS اعتبارًا من 5 مايو، لن يدعم تطبيق المراسلة إصدارات iOS الأقدم من 15.1، حتى بالنسبة للمستخدمين الذين يحاولون الوصول إليه عبر الإصدارات التجريبية القديمة على TestFlight.

وقبل تنفيذ هذا التغيير، قام واتساب بالفعل بحظر مختبري الإصدارات التجريبية من تثبيت أحدث إصدار من التطبيق على هذه الأجهزة، ومن خلال رفع الحد الأدنى لمتطلبات iOS، يهدف واتساب إلى الاستفادة من ميزات وتقنيات iOS الأحدث لتحسين تجربة المستخدم.

قبل تثبيت الإصدار التجريبي من واتساب 25.1.10.72 لنظام iOS، يجب على المستخدمين الذين سجلوا أجهزتهم في البرنامج التجريبي التأكد من أن أجهزتهم تعمل بنظام iOS 15.1 أو إصدار أحدث.

يمثل هذا القرار نهاية دعم الإصدارات التجريبية لمستخدمي آيفون 6 وآيفون 6 بلس وآيفون 5s، حيث لا يمكن ترقية هذه الأجهزة إلى iOS 15. سيستمر الإصدار التجريبي الحالي من واتساب في العمل لبضعة أسابيع إضافية قبل أن يتوقف تمامًا، ومع ذلك لا يزال بإمكان المستخدمين التبديل إلى الإصدار المستقر من التطبيق، والذي سيظل يتلقى التحديثات حتى الأسبوع الأول من مايو.

بمجرد أن يتوقف واتساب عن دعم iOS 12 وiOS 13 وiOS 14، سيتمكن من دمج ميزات جديدة متوافقة مع أحدث إصدارات iOS، ويظهر الآن متجر التطبيقات (App Store) أن واتساب يتطلب إصدار iOS 15.1 أو أحدث، كما أن واتساب للأعمال (WhatsApp Business)، الذي لا يزال يدعم iOS 12 حاليًا، سيبدأ في طلب iOS 15.1 اعتبارًا من مايو القادم.

لفتح تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك، انتقل إلى عام، ثم تحديث البرنامج، واضغط على تثبيت الآن إذا كان التحديث متاحا، بمجرد اكتمال التحديث وتشغيل جهاز آيفون على iOS 15.1، يمكنك تثبيت أحدث إصدار تجريبي من واتساب على جهازك.

ينطبق هذا التغيير على كل من تطبيق واتساب القياسي وواتساب للأعمال، حيث يشتركان في نفس التعليمات البرمجية الأساسية ومتطلبات النظام، إذا كنت لا تزال تستخدم إصدارًا قديمًا من iOS، فمن المستحسن تحديث جهازك لضمان استمرار عمل التطبيق، أو التبديل إلى جهاز آيفون متوافق يدعم الإصدارات الأحدث من iOS.