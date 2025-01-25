شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة أمان جديدة لمنع سارقي هواتف أندرويد من الوصول إلى حساباتك والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة جوجل رسميًا ميزة أمان جديدة لأجهزة Pixel التي تعمل بنظام Android 15 لمنع سارقي الهواتف من الوصول إلى حساباتك الرقمية، والتي تتطلب الميزة، المسماة Identity Check (التحقق من الهوية )، مصادقة بيومترية للوصول إلى بعض إعدادات الحساب والجهاز عندما لا تكون في مكان موثوق به (مثل منزلك أو مكان عملك).

وتقول جوجل في منشورها على مدونتها حول الإطلاق: "إن الجهاز المسروق في الأيدي الخطأ يمكن أن يعرض بيانات حساسة، مما يجعلك عرضة لسرقة الهوية والاحتيال المالي وانتهاكات الخصوصية".

قدمت شركة أبل ميزة مماثلة لفحص الهوية، تسمى حماية الجهاز المسروق، بعد تقارير عن لصوص يراقبون الأشخاص وهم يدخلون رموز مرور هواتف iPhone الخاصة بهم، ويسرقون الهواتف، ويستخدمون رموز المرور للوصول إلى المعلومات الخاصة وحظر المستخدمين من حساباتهم على Apple.

تتضمن الإعدادات المحمية بواسطة ميزة التحقق من الهوية في نظام Android تغيير رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بجهازك، وتعطيل الحماية من السرقة، وإيقاف تشغيل ميزة "العثور على جهازي"، وإعادة ضبط جهازك إلى إعدادات المصنع، وتغيير البيانات الحيوية، وفقًا لوثيقة الدعم .

تم إطلاق ميزة Identity Check في البداية في مرحلة تجريبية في أواخر العام الماضي كجزء من حملة Pixel Drop في ديسمبر.

وتقول Google إن الميزة ستصل أيضًا إلى أجهزة Samsung Galaxy التي يمكنها الحصول على One UI 7 "في الأسابيع المقبلة" وإلى الأجهزة من الشركات المصنعة الأخرى "في وقت لاحق من هذا العام".