شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الصينية تستعد لتنفيذ أكثر من 1,000 مشروع بحثى خلال 15 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم، من خلال مركز تكنولوجيا وهندسة استغلال الفضاء، أن محطة الفضاء الصينية ستنفذ أكثر من 1,000 مشروع بحثي خلال الـ 10 إلى 15 عامًا المقبلة، مع التركيز على تعزيز التوعية العلمية والتعاون الدولي.

تفاصيل الخطة العلمية

ستعمل محطة الفضاء الصينية، التي تعد مختبرًا وطنيًا يشمل أوسع نطاق من تخصصات علوم الفضاء مع ميزات فريدة تشمل مشاركة بشرية وقدرات نقل متقدمة، بشكل مستقر في المدار لأكثر من 10 سنوات.

تهدف المشاريع إلى تحقيق إنجازات كبرى في مجالات علمية متقدمة وتلبية احتياجات وطنية كبرى، مع التركيز على العلوم التطبيقية والتقنيات الجديدة.

تتميز المحطة ببيئة فريدة تشمل الجاذبية الصغرى والإشعاع الكوني، وتوفر منصة متكاملة لإجراء تجارب علمية رائدة، بالإضافة إلى تسهيلات علمية متقدمة مثل:

• 20 مختبرًا علميًا داخل المقصورات.

• 3 منصات لتجارب التعرض خارج المقصورات.

• أدوات مبتكرة في مجالات مثل الفيزياء فائقة البرودة، علوم الاحتراق، المواد ذات درجات الحرارة العالية، والتكنولوجيا الحيوية.

الإنجازات السابقة وأهداف المستقبل

• أكملت المحطة أكثر من 180 مشروعًا علميًا.

• جمعت أكثر من 265 تيرابايت من البيانات العلمية.

• أصدرت الفرق البحثية أكثر من 500 ورقة بحثية مرموقة وحصلت على أكثر من 150 براءة اختراع.

تسعى محطة الفضاء الصينية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للبحث العلمي المتقدم، مع التركيز على التعاون الدولي وإنتاج نتائج علمية مبتكرة تخدم البشرية جمعاء.