لحماية الهاتف افعل هذا الامر مرة واحدة على الأقل أسبوعياً

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بغداد - ياسين صفوان - وإعادة تشغيل الهاتف تسهم في تقليل خطر البرامج الضارة غير المستمرة، التي تعمل فقط في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) دون ترك أي أثر في وحدة التخزين الداخلية. عند إعادة التشغيل، يتم تفريغ هذه الذاكرة، مما يوقف نشاط تلك البرامج مؤقتاً ويصعب عليها الاستمرار.وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لا تقضي تماماً على التهديدات السيبرانية، فإنها تمنح نظام التشغيل فرصة لاكتشاف الأنشطة المشبوهة وحظره.

وإعادة التشغيل ليست مجرد إجراء أمني، بل تسهم في تعزيز كفاءة الجهاز. مع الاستخدام اليومي، تخزّن التطبيقات والعمليات الخلفية بيانات في الذاكرة المؤقتة، مما يؤدي إلى تباطؤ الأداء بمرور الوقت. إعادة التشغيل تنظف هذه البيانات المؤقتة، ما يعزز سرعة الهاتف.

ويساعد إغلاق التطبيقات والعمليات غير الضرورية خلال إعادة التشغيل على تحسين استهلاك الطاقة، مما يطيل عمر البطارية ويمنع ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

وإعادة التشغيل، ينصح الخبراء باتباع إجراءات إضافية لحماية الهاتف:

1- تحديث نظام التشغيل بانتظام: توفر التحديثات تصحيحات أمنية حيوية للحماية من الثغرات الجديدة.

2-استخدام كلمات مرور قوية وفريدة: يفضل دمج الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز لزيادة الأمان.

3- تجنب الروابط المشبوهة: يجب الحذر من فتح روابط أو مرفقات من مرسلين غير موثوقين.

4- تفعيل المصادقة البيومترية: مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه لتعزيز حماية البيانات.

