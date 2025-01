شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فقدت هاتف آيفون الخاص بك؟ جرب هذه الخطوات الخمس لاستعادته بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

فقدان هاتف آيفون أو سرقته هو كابوس يخشاه الجميع، الأمر لا يتعلق فقط بتكلفة الجهاز، بل بالبيانات الشخصية، الذكريات، والوصول إلى الحسابات المهمة المخزنة عليه، ولحسن الحظ هناك خطوات فعالة يمكنك اتخاذها لتحديد موقع هاتفك، تأمين معلوماتك، واستعادته. إليك ما يجب عليك فعله:

الخطوة 1: استخدم تطبيق "Find My"

تطبيق "Find My" هو أفضل أداة في هذه الحالة، إذا كنت قد قمت بإعداده مسبقا، فهو أسهل طريقة لتتبع هاتفك.

من جهاز آبل آخر: افتح تطبيق "Find My"، قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID الخاص بك، واختر هاتفك المفقود، ستظهر خريطة بموقعه الحالي أو آخر موقع معروف.

من متصفح: انتقل إلى رابط آي كلاود وسجل الدخول باستخدام Apple ID الخاص بك، انقر على "Find My iPhone" لتحديد موقع جهازك على الخريطة.

إذا كان الهاتف قريبا، يمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتشغيل صوت - حتى لو كان الهاتف في الوضع الصامت، هذا مفيد جدًا إذا كان الهاتف مفقودا في المنزل أو في مكان قريب.

الخطوة 2: قم بتفعيل وضع الفقدان (Lost Mode)

إذا كنت تعتقد أن هاتفك مفقود أو مسروق، فإن تفعيل وضع الفقدان أمر ضروري.

افتح تطبيق "Find My" أو سجل الدخول إلى رابط آي كلاود.

اختر هاتفك وانقر على "Mark As Lost" أو "Lost Mode".

ستطلب منك إدخال رسالة تظهر على شاشة القفل، تتضمن رقم هاتف للاتصال بك أو تعليمات لمن يجده لإعادته.



وضع الفقدان يقوم أيضًا بقفل هاتفك باستخدام رمز المرور الحالي وتعطيل خدمة Apple Pay، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان.

الخطوة 3: حماية بياناتك

إذا كنت قلقًا بشأن وصول شخص ما إلى معلوماتك الشخصية، فاتخذ إجراءات سريعة.

احذف بيانات هاتفك عن بعد: في تطبيق "Find My" أو عبر iCloud.com، هناك خيار لمسح بيانات هاتفك، سيؤدي ذلك إلى حذف جميع بياناتك، ولكن كن حذرا - بمجرد مسح الهاتف، لن تتمكن من تتبعه بعد ذلك.

غيّر كلمة مرور Apple ID الخاصة بك: انتقل إلى

وقم بتحديث كلمة المرور الخاصة بك لمنع الوصول غير المصرح به إلى iCloud، iMessage، أو الخدمات الأخرى المرتبطة بحسابك.

الخطوة 4: اتصل بمزود الخدمة اللاسلكية الخاص بك

أبلغ مزود الخدمة الخاص بك بفقدان أو سرقة هاتفك، يمكنهم تعطيل شريحة SIM الخاصة بك لضمان عدم استخدام هاتفك للمكالمات أو الرسائل أو البيانات، قد يتمكن بعض المزودين أيضًا من إدراج الجهاز في القائمة السوداء، مما يجعل من الصعب على اللصوص استخدامه أو بيعه.إذا كنت متأكدًا من أن هاتفك قد سُرق، قم بتقديم بلاغ للشرطة، ستحتاج إلى رقم IMEI الخاص بالهاتف، والذي يمكنك العثور عليه في حساب iCloud الخاص بك ضمن تفاصيل الجهاز، قد لا يؤدي البلاغ دائمًا إلى استعادة الهاتف، لكنه ضروري لمطالبات التأمين أو إذا تم العثور على الهاتف لاحقًا.

الخطوة 5: أبلغ السلطات

بمجرد أن تفقد هاتفك، لن ترغب أبدا في المرور بهذا التوتر مرة أخر، إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتحضير لأي طارئ:

فعل ميزة "Find My iPhone": انتقل إلى الإعدادات > اسمك > Find My > Find My iPhone. قم بتشغيل "Find My Network" أيضًا لتظل قادرا على تتبع الهاتف حتى إذا كان غير متصل بالإنترنت.

استخدم رمز مرور قوي: تجنب التركيبات البسيطة مثل "1234" أو "0000"، استخدم رمز مرور قويًا أو Face ID/Touch ID للحصول على أمان أفضل.

قم بالنسخ الاحتياطي بانتظام: استخدم iCloud أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك لنسخ الصور والرسائل وبيانات التطبيقات احتياطيا، بهذه الطريقة، إذا فقدت هاتفك، ستكون ذكرياتك ومعلوماتك المهمة في أمان.

استثمر في ملحقات التتبع: ضع في اعتبارك استخدام منتجات مثل AirTags التي يمكن أن تساعدك في تتبع ليس فقط هاتفك، ولكن أيضًا حقيبتك، محفظتك، أو أي شيء آخر عرضة للضياع.