تكنولوجيا: Asus تستعد لإطلاق أخف أجهزة Copilot+ PC في CES 2025 بعمر شحن يصل إلى 32 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Asus إعلان تشويقي اليوم كشفت من خلالها على خططها لإطلاق أنحف أجهزة Copilot+ PC في فعاليات معرض CES 2025 القادمة، والذي يدعم عمر شحن يصل إلى 32 ساعة.

أكد الإعلان التشويقي الذي نشر من Asus على أن إصدار الشركة القادم من أجهزة Copilot+ PC سيكون من بين سلسلة أجهزة Zenbook، والذي يتميز برؤية رئيسية تجمع بين التصميم الخفيف والعمر الأطول للبطارية.

وتوضح Asus أن بطارية هذا الإصدار ستستمر بعمر شحن يصل إلى 32 ساعة من الشحن، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز يأتي بأحد معالجات كوالكوم من سلسلة Snapdragon X.

ولقد أطلقت لينوفو أجهزة ThinkPad T14s بمواصفات مماثلة، حيث يضم معالج Snapdragon X Elite ويدعم عمر شحن يصل إلى 21 ساعة من التشغيل، وهو عمر شحن أقل من الإعلانات التشويقية التي أشارت في السابق إلى أن الأجهزة تقدم عمر شحن يصل إلى 24 ساعة.

يذكر أن شركة Asus تواجه منافسة شرسة عند إطلاق هذا الإصدار للأسواق، حيث تقدم LG سلسلة Gram، كما تطلق Fujitsu سلسلة Lifebook UH-X، وهي أجهزة تأتي بوزن أقل من 1 كجم، ومن المقرر أن تقدم أسوس جهاز Copilot+ PC في مؤتمر يعقد في 7 من يناير خلال فعاليات CES القادمة.

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