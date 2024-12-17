تكنولوجيا: Garmin تطلق تحديثًا جديدًا يعزز استقرار الأجهزة القابلة للارتداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت Garmin تحديثًا جديدًا للكمبيوتر القابل للارتداء Descent G1 بنظام البرمجيات 17.02. كان الإصدار المستقر السابق للساعة الذكية، الإصدار 16.10، قد وصل في أغسطس، مضيفًا مزايا مثل التقرير الصباحي وميزة استعداد التدريب إلى الجهاز.

يجلب التحديث 17.02 مجموعة من التحسينات وإصلاحات الأخطاء لمستخدمي Descent G1. تضمنت ملاحظات الإصدار تعديل الإعداد الافتراضي لتأخير إنهاء الغوص إلى 5:00، وتحسين التعامل مع نفاد ذاكرة الجهاز.

قامت Garmin بحل مشكلة تتعلق بقياس المسافة إلى موضع اللقطة الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة وميض القرص في صفحة ثبات القوة. كما أصلحت الشركة خطأ في معايرة البارومتر، وحسّنت عرض أسماء الدورات التدريبية الأطول، وعطلت ميزة الكشف عن الحوادث لرياضة MTB.

علاوةً على ذلك، شمل التحديث تحسينات على الترجمات النصية والجوالة. وأكدت Garmin عبر منتدى الدعم الخاص بها أن إصدار البرنامج 17.02 متاح الآن لجميع مستخدمي Descent G1، حيث يتم تثبيته تلقائيًا. ومع ذلك، يمكن تشغيل التحديث يدويًا باستخدام تطبيق Garmin Connect أو برنامج Garmin Express. حالياً، يتوفر الجهاز بسعر 539.99 دولارًا على أمازون.

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