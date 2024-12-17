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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للتعامل مع نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:07 م
كشفت هيئة الدواء عن مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع نزلات البرد والتى تتضمن :
-اتجه للطبيب فورا حال تطورت الأعراض أو عند ظهور أعراض شديدة.
-لا تستخدم المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد، لأنها تحارب العدوى البكتيرية وليست الفيروسية.
-اهتم دائما بالنظافة مثل غسل اليدين وتنظيف الأسطح بشكل متكرر، واستخدام المناديل الورقية عند الكحة أو العطس مع التخلص منها في أسرع وقت ممكن.
-تقوية جهاز المناعة عن طريق النوم الجيد، وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام.
-البقاء في المنزل عند الإصابة.
-التوقف عن التدخين لانة يزيد الأعراض.
نصائح هيئة الدواء للتعامل مع نزلات البرد
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