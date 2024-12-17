شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للتعامل مع نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء عن مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع نزلات البرد والتى تتضمن :​

-اتجه للطبيب فورا حال تطورت الأعراض أو عند ظهور أعراض شديدة.​

-لا تستخدم المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد، لأنها تحارب العدوى البكتيرية وليست الفيروسية.​

-اهتم دائما بالنظافة مثل غسل اليدين وتنظيف الأسطح بشكل متكرر، واستخدام المناديل الورقية عند الكحة أو العطس مع التخلص منها في أسرع وقت ممكن.​

-تقوية جهاز المناعة عن طريق النوم الجيد، وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام.​

-البقاء في المنزل عند الإصابة.​

-التوقف عن التدخين لانة يزيد الأعراض.​