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هيئة الدواء توجه نصائح مهمة للتعامل مع نزلات البرد

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:07 م

كشفت هيئة الدواء عن مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع نزلات البرد والتى تتضمن :​

-اتجه للطبيب فورا حال تطورت الأعراض أو عند ظهور أعراض شديدة.​
-لا تستخدم المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد، لأنها تحارب العدوى البكتيرية وليست الفيروسية.​
-اهتم دائما بالنظافة مثل غسل اليدين وتنظيف الأسطح بشكل متكرر، واستخدام المناديل الورقية عند الكحة أو العطس مع التخلص منها في أسرع وقت ممكن.​
-تقوية جهاز المناعة عن طريق النوم الجيد، وتناول طعام صحي وممارسة بانتظام.​
-البقاء في المنزل عند الإصابة.​
-التوقف عن التدخين لانة يزيد الأعراض.​


نصائح هيئة الدواء للتعامل مع نزلات البرد

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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