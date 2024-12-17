تكنولوجيا: إبسون تكشف عن EH-QS100B: جهاز عرض ليزري 4K HDR10 بسطوع 4500 لومن للترفيه المنزلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشهد أجهزة عرض الليزر شعبية متزايدة في الآونة الأخيرة، وقد أطلقت إبسون مؤخرًا جهاز EH-QS100B، وهو جهاز عرض ليزر بدقة 4K PRO-UHD مصمم خصيصًا للترفيه المنزلي. يتميز الجهاز بتصميم إسقاط قصير للغاية، مما يتيح عرض صور بحجم يصل إلى 160 بوصة مع احتياج لمسافة صغيرة، ما يجعله مثاليًا للاستخدام في المساحات الضيقة أو كبديل للتلفاز.

يوفر EH-QS100B جودة عرض متقدمة بفضل تقنية 4K PRO-UHD التي تدعم تحسين الإطارات والدقة، ما يعزز وضوح الصورة وتفاصيلها. يعتمد جهاز العرض على تقنية الليزر 3LCD بسطوع يصل إلى 4,500 لومن لكل من الضوء الأبيض والملون، مع نسبة تباين ديناميكية تتجاوز 5,000,000:1، مما يضمن أداءً مميزًا في مختلف ظروف الإضاءة. كما يدعم الجهاز تنسيقات HDR10 وHLG لتحسين تجربة المشاهدة.

وأعلنت إبسون أن مصدر ضوء الليزر لديه عمر افتراضي يصل إلى 20,000 ساعة، سواء في الوضع العالي أو المتوسط أو الاقتصادي. يتمتع EH-QS100B بنسبة إسقاط تتراوح بين 0.16 و0.22:1، مما يتيح عرض صور كبيرة من مسافات قصيرة. تشمل الخصائص البصرية للجهاز التركيز اليدوي والتكبير الرقمي 1.35x، مع طول بؤري لعدسة الإسقاط يبلغ 2.3 ملم.

تتعدد خيارات الاتصال في الجهاز، حيث يحتوي على منفذي HDMI (HDCP 2.3)، وUSB-A، وUSB-B، وإيثرنت، إلى جانب دعم HDMI ARC. كما يدعم بروتوكولات مثل Crestron وControl4 وESC/VP.net وPJLink، ما يجعله متوافقًا مع منصات المنازل الذكية. وتُصنّف مستويات الضوضاء عند 34 ديسيبل في الوضع العادي و20 ديسيبل في الوضع الاقتصادي.

بوزن يبلغ 12 كجم وأبعاد 695 × 341 × 156 ملم، يمكن تركيب جهاز EH-QS100B على الجدران أو الطاولات أو الخزائن. يدعم الجهاز عرض ما يصل إلى 1.07 مليار لون، ويعمل بكفاءة في درجات حرارة تتراوح بين -10 إلى 60 درجة مئوية. ورغم إعلان إبسون عن هذه المواصفات، لم يتم الكشف بعد عن سعر الجهاز.

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