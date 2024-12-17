فوندرلاين: نتابع انتشار عناصر داعش في الشرق السوري ولن نسمح بالإرهاب في سوريا

، الى أننا "أشارت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فوندرلاين، الى أننا "نتابع انتشار عناصر داعش في الشرق السوري ولن نسمح بالإرهاب في سوريا، وعودة النازحين لسوريا يجب أن تكون طوعية وتحترم إنسانيتهم".

ولفتت فوندرلاينسنبدأ حوارا لتخفيف العقوبات عن سوريا وهذا مشروط بحدوث انتقال سلمي، وسيعود دبلوماسيونا إلى دمشق ولدينا تمثيل إنساني في سوريا"، مشددةً على أننا "سنقوم بدورنا في دعم سوريا عند هذا المفترق الحرج".

وأكدت أنه "يجب احترام الوحدة الوطنية في سوريا وحماية الأقليات"، معتبرةً أن "سقوط نظام الأسد يعطي أملا جديدا للشعب السوري رغم المخاطر وتقلب الوضع الميداني هناك".