كشف المدير العام لـ"مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان" جان جبران، أنّ "قريبًا سيتمّ البدء بالتّقنين القاسي جدًّا للمياه، بسبب الشّحّ في الآبار والبحيرات، مع عدم تساقط الثلوج والأمطار"، قائلًا: "صلّوا تشتّي وتتلج".
وأوضح، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، أنّ "المياه الجوفيّة انخفضت كثيرًا بسبب قلّة الثّلوج أوّلًا، فالآبار شحّت والينابيع انخفضت المياه فيها بنسبة 70% وبعضها أيضًا شحّ"، مشيرًا إلى "تأثير كثرة الآبار على الاضرار بالمياه الجوفيّة".
وعن توزيع المياه إلى المناطق عند وجود الكهرباء، شرح جبران "أنّنا بحاجة إلى 16 ساعة كهرباء متواصلة لتعبئة القساطل بالمياه، لتصل مثلًا من ضبية إلى بيروت". أمّا بالنّسبة للأضرار الّتي نتجت من الحرب الأخيرة، فلفت إلى أنّ "المسح الجدّي للأضرار بدأ، والفرق الخاصّة بدأت بالإصلاحات البسيطة، ولكن الإصلاحات الكبيرة لم تبدأ بعد بانتظار توضيح التّكلفة، وتحويلها الى مجلس الوزراء"، مبيّنًا أنّ "الضاحية الجنوبية من أكثر المناطق المتضرّرة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام "مياه بيروت وجبل لبنان": قريبًا سيبدأ التقنين القاسي جدًا للمياه و"صلّوا تشتي وتتلج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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