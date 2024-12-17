الراعي: لبنان لا يموت ونحن بحاجة لإعادة بناء من دون خوف ونتطلع إلى 9 كانون الثاني

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، خلال رعايته مؤتمر ترسيخ الوجود المسيحي في لبنان، الّذي انعقد في الصّرح البطريركي في بكركي، أنّ "لبنان لا يموت، وقد مررنا بظروف صعبة وكلّ الأمور تدلّ على أنّنا في نهاية الطّريق، وصولًا إلى الخلاص برعاية سيدة لبنان".

وشدّد على "أنّنا بحاجة إلى إعادة بناء من دون خوف، وبثقة تعلّمنا أن نضع أيدينا بيد بعض، وكلّنا نتطلّع إلى التّاسع من كانون الثّاني المقبل، ولا شك لدينا أنّه سيصار إلى انتخاب رئيس في السّنة الجديدة 2025، الّتي أعلنها البابا فرنسيس سنة مقدّسة".