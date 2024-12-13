شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يوسع نطاق الوصول إلى سرعات التشغيل المخصصة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قدم يوتيوب ميزات لتحسين الأمور للمستخدمين، ففي الشهر الماضي فقط، أعطى مستخدمي Android وiOS القدرة على اختيار سرعات فيديو مخصصة، والآن أصبح هذا الخيار العملي في طريقه إلى الويب أيضًا.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تتيح لك ميزة الويب الجديدة في يوتيوب ضبط سرعة التشغيل حسب رغبتك باستخدام شريط تمرير.

في مشغل الفيديو، انتقل إلى الإعدادات > سرعة التشغيل، وستلاحظ خيارًا مخصصًا جديدًا في الأعلى.

يتيح لك شريط التمرير تعديل السرعة بزيادات 0.05x، في أي مكان من 0.25x إلى 2.0x، مما يمنحك مزيدًا من التحكم في كيفية مشاهدة مقاطع الفيديو.

تتطابق هذه الميزة الجديدة مع ما هو متاح بالفعل على Android وiOS، باستخدام نفس تصميم شريط التمرير.

إذا كنت تفضل سرعات الضبط المسبق القديمة، فهي لا تزال موجودة، وتوفر وصولاً سريعًا إلى خيارات مثل 0.25x و1.0x (عادي) و1.25x و1.5x و2.0x.

تجعل إضافة شريط تمرير سرعة التشغيل إلى الويب يوتيوب يبدو أكثر تزامنًا عبر جميع المنصات، فإنه يملأ فجوة كانت مفقودة ويمنح المستخدمين المرونة التي لم تكن لديهم من قبل، سواء كنت تتعلم لغة أو تحضر في دورة تدريبية عبر الإنترنت أو تعدل فقط وتيرة مقاطع الفيديو المفضلة لديك، فإن هذه الميزة مفيدة جدًا.

كما يحصل YouTube Kids على تجديد كامل على الهاتف المحمول، بهدف الحصول على مظهر أكثر حداثة، وتعمل المنصة أيضًا على توسيع ميزة الدبلجة التلقائية لمساعدة المزيد من القنوات على الوصول إلى جمهور عالمي، مما يجعل المحتوى أكثر سهولة في الوصول إليه.