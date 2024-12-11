انت الان تتابع خبر واتساب يختبر ميزة جديدة تخص توجيه الرسائل إلى "Meta AI" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورغم أن هذه الميزة غير متوفرة حاليا، من المتوقع أن يتم إضافتها في تحديث قريب لمستخدمي "واتساب".

ووفقًا لموقع "WABetaInfo" المتخصص في تتبع تحديثات التطبيق، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة مزيد من السياق عند إعادة توجيه الرسائل إلى "Meta AI"، حيث سيكون بمقدور المستخدم إدخال سؤال أو توضيح إضافي يتعلق بمحتوى الرسالة، مما سيمكن "Meta AI" من تقديم إجابات أكثر دقة وملائمة.



وفي حال عدم إضافة أي مدخلات إضافية، سيقوم "Meta AI" بتحليل محتوى الرسالة بشكل مباشر.

تأتي هذه الميزة الجديدة لتوفر الوقت على المستخدمين، حيث لن يكون عليهم نسخ الرسالة النصية ولصقها في نافذة محادثة "Meta AI".

كما سيمكنهم إرسال الصور أو مقاطع الفيديو مباشرةً إلى "Meta AI" دون الحاجة إلى حفظها أولاً.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الميزة في تحسين تجربة المستخدم بشكل ملحوظ، وجعل تفاعلهم مع الذكاء الاصطناعي أكثر سلاسة وفعالية.

وقبل أيام، بدأ التطبيق في تجربة ميزة جديدة للمجموعات، والتي ستكون متاحة حاليًا فقط في النسخة التجريبية.

وتتيح الميزة للمستخدمين في المجموعات معرفة عدد الأعضاء المتصلين حاليًا بالتطبيق "online"، أي الذين يستخدمون التطبيق في تلك اللحظة.

وستظهر هذه المعلومة في الشريط العلوي لنافذة المحادثة الخاصة بالمجموعة أسفل اسمها، وفقًا لما ذكر موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات "واتساب".

وستتوفر هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي للتطبيق، وهو متاح لفئة محدودة من المستخدمين لاختبارها قبل أن يتم طرحها بشكل رسمي.