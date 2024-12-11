تكنولوجيا: ساعة Apple Watch Ultra 3 القادمة ستدعم المراسلة عبر الأقمار الإصطناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط ابل لدعم ساعة Apple Watch Ultra 3 القادمة بميزة المراسلة عبر الإتصال بالأقمار الإصطناعية.

شارك المحلل”Mark Gurman” تقرير جديد اليوم في بلومبرج أكد من خلاله على بعض التفاصيل حول الجيل القادم من ساعات Ultra الذكية المطورة من ابل.

ويوضح Gurman أن الجيل الثالث من ساعات Apple Watch Ultra يأتي بدعم للمستخدم لإرسال الرسائل دون الإتصال بالشبكات الخلوية أو Wi-Fi، وذلك عبر الإتصال بالأقمار الإصطناعية لإرسال أو تلقي الرسائل.

من جانب أخر يشير التقرير إلى أن ميزة مراقبة ضغط الدم قد تكون من بين المميزات المقدمة في ساعة Ultra 3 القادمة من ابل، كما يوضح التقرير أن ابل قامت بتأجيل دفع هذه الميزة سابقاً، حيث خططت ابل في السابق لجلب الميزة في إصدار 2023.

وتؤكد التفاصيل الجديدة على أن ميزة مراقبة ضغط الدم لن تقدم قراءات دقيقة لمستوى ضغط الدم، إلا أنها ستعمل على تنبيه المستخدم في حالة رصد إرتفاع أو إنخفاض ضغط الدم.

ولقد قدمت ميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية للمرة الأولى من ابل في عام 2022 في سلسلة iPhone 14، كما توسعت ابل بهذه الميزة لتدعم في الإصدارات الأخيرة إرسال رسائل عبر iMessage.

يذكر أن إنتقال ميزة المراسلة عبر الأقمار الإصطناعية في ساعة Apple Watch Ultra 3 يدعم المستخدم في الإعتماد على الساعة الذكية دون الحاجة للهاتف أثناء التنقل، كما أنها قد تكون إستراتيجية جديدة من ابل لتعزيز مبيعات الساعات الذكية في المستقبل.

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