شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Pay.. كل ما تحتاج معرفته عن الخدمة وطريقة استخدامها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق خدمة Apple Pay في مصر، أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من طريقة سهلة وآمنة للدفع باستخدام هواتفهم الذكية أو أجهزتهم الأخرى من آبل، لكن ماذا تعني Apple Pay وكيف يمكن استخدامها؟ في هذا الموضوع سنشرح بالتفصيل مفهوم الخدمة، مميزاتها، وطريقة إعدادها واستخدامها.

ما هي Apple Pay؟

Apple Pay هي خدمة دفع إلكتروني تقدمها شركة آبل، تتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات بطريقة رقمية آمنة دون الحاجة إلى حمل النقود أو حتى بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر، تعتمد الخدمة على تقنية NFC (Near Field Communication)، مما يعني أنك تستطيع الدفع عبر جهازك بمجرد تقريب الهاتف أو الساعة الذكية من جهاز الدفع الخاص بالمتجر.

ما مميزات Apple Pay؟

1. أمان عالٍ:

تعتمد الخدمة على تقنية Tokenization التي تستبدل بيانات البطاقة الحقيقية برمز مشفر، مما يجعل البيانات غير قابلة للاختراق.

2. سهولة الاستخدام:

يمكن الدفع بلمسة واحدة باستخدام مستشعر Face ID أو Touch ID.

3. خصوصية البيانات:

لا يتم مشاركة بياناتك مع المتاجر أو حفظها على أجهزة الدفع.

4. إمكانية التتبع:

يمكنك متابعة جميع المعاملات المالية التي أجريتها من خلال تطبيق Wallet.

كيفية إعداد Apple Pay على جهازك؟

1. الأجهزة المتوافقة:

تعمل Apple Pay مع الأجهزة التالية:

- هواتف iPhone بدءًا من iPhone 6 وما بعده.

- ساعات Apple Watch.

- أجهزة iPad وMac المدعومة.

2. خطوات الإعداد:

- افتح تطبيق Wallet على جهازك.

- اضغط على زر إضافة بطاقة (+).

- اختر نوع البطاقة: ائتمانية أو خصم مباشر.

- قم بإدخال بيانات البطاقة يدويًا أو من خلال تصويرها بالكاميرا.

- تأكد من ربط البطاقة ببنك يدعم Apple Pay في مصر.

- أكمل التحقق من البطاقة عبر رسالة نصية أو اتصال من البنك.

كيف تستخدم Apple Pay؟

للدفع في المتاجر:

1. تأكد أن المتجر يدعم تقنية الدفع اللاتلامسي (NFC).

2. قرب جهازك من جهاز الدفع.

3. استخدم Face ID أو Touch ID لتأكيد الدفع.

للدفع داخل التطبيقات أو المواقع:

1. عند إنهاء الشراء، اختر Apple Pay كطريقة الدفع.

2. أكّد عملية الشراء باستخدام Face ID أو Touch ID.

هل تستحق Apple Pay التجربة؟

بدون شك، Apple Pay تقدم تجربة سهلة وآمنة للمستخدمين الذين يبحثون عن راحة وسرعة في المدفوعات الرقمية، كما أنها تساهم في تعزيز مفهوم الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقود التقليدية.