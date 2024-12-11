شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Chat يتيح تثبيت الرسائل والملفات الرئيسية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد تطبيق Google Chat، لـ تثبيت الرسائل والملفات الرئيسية، فقد تم دمج Google Chat، أداة الاتصال التي تركز على الفريق في نظام Google Workspace البيئي في Gmail.

وفى آخر تحديث لـ Gmail v2024.11.24.702067492، تم العثور على ميزة جديدة قيد التطوير، حيث يشير التحديث إلى ميزة Board لـ Google Chat داخل تطبيق Gmail، والتي سيتم تفعيلها في النهاية إلى تطبيق Google Chat المستقل أيضًا.

مزايا جديدة في خاصية Board لـ Google Chat

وستسمح هذه اللوحة للمستخدمين بالوصول إلى الرسائل المثبتة والموارد المشتركة الأخرى داخل أي دردشة، ولم يتم تفعيل الميزة بعد، ولكن من الآمن أن نفترض أن Google ستطرحها في النهاية.

وقد تكون هذه الميزة الجديدة بمثابة تغيير كبير لمستخدمي مساحة العمل، حيث توفر القدرة على تثبيت الموارد الرئيسية أو الأسئلة الشائعة مباشرة في محادثاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فهي خطوة أخرى نحو جعل Google Chat منافسًا حقيقيًا لمنصات مثل Slack وTeams، مما يرفع من مستوى وظائفها بشكل كبير.

ومن أهم مزايا هذه الخاصية أنها تبقي كل ما تحتاجه على بعد نقرة واحدة فقط، مما يوفر لك الكثير من الوقت والمتاعب.

وفي تحديثات Google Chat الإضافية، يتيح التطبيق الآن للمستخدمين إنشاء أقسام مخصصة لتنظيم المحادثات بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك، في خطوة لمواكبة الأسماء الكبيرة الأخرى في مجال التعاون، قدمت Google مؤخرًا اجتماعات صوتية عبر Google Meet.