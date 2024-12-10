شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات جهاز HomePod من أبل.. بشاشات OLED والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع تقرير جديد من كوريا الجنوبية، أن جهاز HomePod من Apple ، والذي يحتوي على شاشة مدمجة، كما أنه سيحتوي على شاشات OLED عالية الجودة من إنتاج شركة شاشات Tianma الصينية.

ووفقًا لصحيفة Seoul Economic Daily، فقد حصلت شركة Tianma على عقد حصري لإنتاج الشاشات، مما يمثل فوزًا كبيرًا على منافسيها من كوريا الجنوبية وتحولًا ملحوظًا في استراتيجية سلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق HomePod بشاشة في النصف الثاني من عام 2025، حيث يُقال إن شركة Tianma كُلفت بإنتاج شاشات OLED بحجم يتراوح بين 6 و7 بوصات.

وستستخدم هذه الشاشات تقنية OLED المصنوعة من السيليكون متعدد البلورات منخفض الحرارة (LTPS)، والتي توفر مزايا من حيث التكلفة والكفاءة، حيث تمثل هذه الخطوة علامة فارقة لشركة Tianma، حيث إنها المرة الأولى التي تفوز فيها شركة صينية بعقد حصري لشاشات Apple، متغلبة على الموردين الكوريين الجنوبيين الراسخين.

وبحسب ما ورد، فإن تسعير Tianma، الذي يُقدر أنه أقل بمقدار 10 إلى 15 دولارًا لكل وحدة مقارنة بالمصنعين الكوريين، جعل الشركة خيارًا جذابًا.

ويسلط أحد المطلعين على الصناعة في التقرير الضوء على تركيز Apple على تسعير هذا المنتج، مشيرًا إلى النجاح المختلط لأجيال HomePod السابقة.



في حين أن شاشات OLED من نوع LTPS قد تبدو مفرطة بالنسبة لجهاز مخصص في المقام الأول للمهام التي يمكن قراءتها بسهولة مثل أدوات التحكم في HomeKit، فإن اختيار Apple يعكس جهودها المستمرة لتحقيق التوازن بين الجودة والفعالية من حيث التكلفة.

العلاقة المتطورة لشركة Apple مع الموردين الصينيين

يأتي العقد مع Tianma في خضم جهود أوسع نطاقًا من جانب Apple للحد من الاعتماد على الصين في التصنيع والمكونات، وعلى الرغم من ذلك، تعمل Apple مع الشركات الصينية لخفض التكاليف من خلال الابتكارات التكنولوجية، بما في ذلك تشغيل مراكز أبحاث العرض في بكين وشنتشن وسوتشو وشنجهاي.

بالإضافة إلى ذلك، يزعم التقرير أن شركة BOE، وهي شركة صينية أخرى لتصنيع الشاشات، من المتوقع أن تزود شاشات OLED لنماذج MacBook Pro المستقبلية في غضون العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

بينما تعمل Apple على تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها، فإن هذه الخطوة تؤكد على اعتمادها المستمر على الشركات المصنعة الصينية للمنتجات الحساسة للتكلفة.

كما ترددت شائعات عن أن Tianma تتنافس على عقود توريد الشاشات لجهاز iPhone SE 4، مما يعزز علاقتها المتنامية مع Apple.