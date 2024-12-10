شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن Nugget.. يمنحك مزايا جديدة على موبايلك الأيفون القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الكثيرون من المستخدمين أن هاتف iPhone 16 كان مخيبًا للأمال، فلم يقدم مزايا جديدة تجعله مميزًا عن الإصدارات السابقة، خاصة أنه يمكنك الاستفادة بمزايا الهاتف من خلال تنزيل برنامج جديد أطلقت عليه "آبل" Nugget، والذى يستخدم لنقل أحدث ميزات iOS إلى الهواتف القديمة.

وفيما يلي بعض المزايا الرئيسية التي يجلبها ما يلي:

1. يجلب إليك Apple Intelligence على الهواتف التي لم تحصل عليها

2.واجهة مستخدم التحكم في الكاميرا

3.الجزيرة الديناميكية

ومن جانبها قالت آبل، إن خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لا يمكن أن تعمل على الهواتف التي تقل سعتها عن 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ونصح التقرير ببعض الإجراءات قبل تنزيل Nugget، فقد يكون تنزيل تطبيقات مثل هذه مسعى محفوفًا بالمخاطر، فربما يكون Nugget آمنًا ولكن لا يمكنك أبدًا التأكد بنسبة 100%، فهذا ليس مجرد تطبيق صغير، فهو يقوم بإصلاح الكثير من جهاز iPhone الخاص بك ويقدم مجموعة كبيرة من الأدوات التجريبية الأخرى، كما أن تثبيته هو أيضًا محنة كاملة ستحتاج فيها إلى اتباع تعليمات محددة.

ويعمل Nugget حاليًا باستخدام ثغرة أمنية قامت Apple بإصلاحها في iOS 18.2 وأخيرًا، وقد يكون هناك سبب وجيه لعدم قيام Apple بنقل هذه الميزات إلى الهواتف القديمة، و ربما يمكن تشغيل Apple Intelligence بأقل من 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ولكن هناك قدر محدود من الأداء الذي يمكنك استخراجه من الأجهزة القديمة.

من المتوقع تمامًا أن يبدأ هاتفك في التباطؤ أو التعطل بشكل متكرر بعد تثبيت Nugget ، و هذه الأنواع من البرامج هي حقًا أدلة رائعة على المفهوم ولكن لا ينبغي أن يلعب بها المستخدمون الذين لا يعرفون بالضبط ما يفعلونه.

ومع ذلك، إذا كنت تريد حقًا جعل جهاز iPhone 14 الخاص بك يشبه iPhone 16، فإن Nugget هو أفضل رهان لك، على الأقل حتى تقوم بتثبيت iOS 18.2 على هاتفك، إذا لم يكن هناك شيء آخر، فسيكون خدعة رائعة لإظهار ذكاء Apple لأصدقائك وهو يعمل على جهاز iPhone الأقدم الخاص بك.