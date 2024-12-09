شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "هتستحمى فى الحلة".. اليابان تطور غسالة مستقبلية للاستحمام فى ربع ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت اليابان غسالة ملابس بشرية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتنظيف وتجفيف جسم الإنسان في غضون 15 دقيقة، حيث يعد الجهاز الذي طورته شركة Science Co، والذي أطلق عليه اسم "Mirai Ningen Sentakuki"، بمزيج فريد من النظافة والاسترخاء، ما يخلق تجربة تشبه المنتجع الصحي مع نفاثات مائية متقدمة وفقاعات هواء مجهرية.



الغسالة

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة Ashahi Shimbun، يقوم الذكاء الاصطناعي للنظام بتخصيص عملية التنظيف بناءً على نوع بشرة المستخدم والمعايير الجسدية، مع تشغيل صور مهدئة أيضًا.

تعمل الآلة من خلال جعل المستخدم يدخل في جراب شفاف مملوء جزئيًا بالماء الدافئ. تطلق النفاثات عالية السرعة فقاعات مجهرية تنفجر عند ملامستها، مما يساعد على إزالة الأوساخ والشوائب من الجلد، ويراقب الذكاء الاصطناعي باستمرار العلامات الحيوية ويضبط درجة حرارة الماء وضغطه لضمان الراحة طوال العملية.

حتى أنه يقيم الحالة العاطفية للمستخدم ويعرض صورًا مهدئة داخل الكبسولة، بهدف توفير تجربة تشبه المنتجع الصحي.

وعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا قد تبدو جديدة، إلا أنها مستوحاة من فكرة مماثلة قدمتها شركة سانيو إلكتريك لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، ومع ذلك، من المقرر عرض النسخة الحديثة في معرض أوساكا 2025، حيث ستتاح الفرصة لـ 1000 زائر لتجربتها. وقد فتحت شركة ساينس بالفعل حجوزات لحوض الاستحمام المستقبلي هذا، والذي تخطط لإنتاجه بكميات كبيرة، كما تعمل أيضًا على إصدار للاستخدام المنزلي.

غسالة الذكاء الاصطناعي للأجسام البشرية: هل ستنجح؟

تجلب "غسالة الإنسان" معها الفرص والعقبات المحتملة، حيث إن القدرة على الغسيل والتجفيف في 15 دقيقة قد تجذب أولئك الذين يقدرون الكفاءة، مثل المهنيين المشغولين أو أولئك الذين يعانون من محدودية الحركة، من خلال تكييف عملية الغسيل مع نوع بشرة كل مستخدم وحالته الجسدية، يمكن تقديم تجربة جيدة للمستخدمين.

ومع ذلك، فإن الأجهزة عالية التقنية مثل هذه تأتي عادةً بسعر باهظ، مما قد يحد من جاذبيتها للعملاء الأثرياء أو الأسواق المتخصصة، ويستمتع العديد من الأشخاص باللمسة الشخصية للحمام التقليدي، وقد يجد البعض صعوبة في الثقة في جهاز آلي بالكامل لشيء شخصي مثل الاستحمام.

ويمكن أن تكافح التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان فيما يتعلق بالدقة، ويمكن أن تؤدي الأخطاء في قياس الحالة الجسدية والعاطفية للمستخدم إلى عدم الراحة أو عدم الرضا، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتحول هذا إلى استخدام حقيقي في العالم الحقيقي.