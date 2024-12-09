شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت ترسل مستخدمي Outlook القدامى للإصدار الجديد في 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم Microsoft بنقل مستخدمي الأعمال النهائيين في جميع أنحاء العالم لنسخة Outlook الكلاسيكية إلى إصدار Outlook الجديد اعتبارًا من أبريل 2026، حيث تريد شركة التكنولوجيا العملاقة تقديم أكبر عدد ممكن من المستخدمين النهائيين إلى الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام للأداة

أعلنت Microsoft أنه اعتبارًا من أبريل 2026، سيتم نقل مستخدمي Microsoft 365 for Enterprise الذين لا يزالون يستخدمون الإصدار "الكلاسيكي" من عميل Outlook قسراً إلى عميل Outlook for Windows الجديد.

ومع ذلك، بعد هذا النقل القسري، سيتم منح المستخدمين النهائيين المتأثرين المحددين خيار العودة إلى بيئة عميل Outlook الكلاسيكية القديمة المألوفة.

زيادة التركيز على Outlook الجديد

السبب وراء النقل القسري المعلن إلى Outlook client الجديد هو أن Microsoft ترغب أيضًا في تقديم ميزات العميل الجديدة المحسنة لمستخدمي Microsoft 365 التجاريين، وفي الوقت نفسه، انتقل العديد من مستخدمي Outlook النهائيين، بما في ذلك المستهلكون، بالفعل إلى العميل الجديد.

وتتضمن الميزات الجديدة لعميل Outlook الجديد دمج وظيفة Copilot والموضوعات الجديدة وأدوات توفير الوقت مثل التثبيت وتأجيل البريد.

عملية الترحيل والاستثناءات

وفقًا لمايكروسوفت، فإن عملية الترحيل في أبريل 2026 تتم تلقائيًا تمامًا، و قبل الترحيل، سيتم إخطار المستخدمين النهائيين بأنهم قيد التحويل. وعند القيام بذلك، سيتم منحهم خيار إلغاء الاشتراك لتجنب هذا الترحيل، وبالإضافة إلى ذلك، لن يتم تحويل المستخدمين النهائيين إلى إصدار Outlook الجديد إذا تم إخفاء زر التحويل عبر السياسات، أو تم استخدام ترخيص دائم، أو كان الحساب حسابًا محليًا.

ومع ذلك، ستكون سياسة الترحيل متاحة في كائنات نهج المجموعة (GPO) من Microsoft، وسياسة السحابة، وIntune في تاريخ لاحق.



