شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أوبن إيه آى" تستعد للإعلان عن منتجات جديدة مع إطلاق مولد الفيديو "سورا" والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة "أوبن إيه آي" للاحتفال بما أسمته "شيبماس"، حيث ستكشف عن مجموعة من المنتجات والميزات الجديدة على مدار الـ 12 يومًا القادمة، وفقا لما أعلنه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مشاركته في مؤتمر Dealbook الذي نظمته صحيفة نيويورك تايمز.

ورغم أن التفاصيل حول هذه الإعلانات لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن هناك تسريبات تشير إلى بعض الإعلانات المحتملة، مثل سورا، مولد الفيديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ونموذج جديد للتفكير.

ومن بين الإعلانات المتوقعة، تردد أن الشركة قد تقدم أيضًا ميزة صوتية جديدة لــ ChatGPT بتأثير شبيه بصوت "سانتا"، كما قد يتم استبدال زر الصوت الحالي بأيقونة على شكل "ثلج".

وقد بدأت بعض موظفي أوبن إيه آي في نشر إشارات تشويقية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك أحد الأعضاء الفنيين صورة تحت عنوان "عدت في الوقت المناسب لوضع شجرة شيبماس".

في وقت سابق من هذا العام، تم تسريب "سورا sora" من قبل عدد من الفنانين الذين كانوا قد تم دعوتهم لاختباره، حيث اتهموا أوبن إيه آي باستخدامهم دون تعويض، مما أدى إلى توقف الوصول إلى الأداة مؤقتًا.

ورغم ذلك، أكدت ميرا مراتي، المدير التقني في أوبن إيه آي، في وقت لاحق أن سورا سيكون متاحًا قبل نهاية عام 2024، مما يعزز التكهنات بإطلاقه في الأيام القادمة.

تأتي هذه التحركات من أوبن إيه آي في وقت أعلن فيه جوجل عن إطلاق Veo، النموذج الخاص بها لإنشاء الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح متاحًا بالفعل لاستخدام الشركات.