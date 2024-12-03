شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "هيجيلى موجوع" و "عم المجال".. يوتيوب يكشف عن المحتوى الأكثر رواجا فى الشرق الأوسط خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر يوتيوب اليوم قوائمه السنوية لأبرز اللحظات وصنّاع المحتوى والأغاني على المنصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي سابقة من نوعها، كشف يوتيوب د أيضًا عن "المواضيع الرائجة" التي شغلت الجمهور على المنصة في المنطقة، والتي تنوّعت بين الأخبار والصيحات والثقافة الشعبية وغيرها.

وأكّد جافيد أصلانوف، رئيس يوتيوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية هذه القوائم السنوية، قائلاً: "تبيّن القوائم هذا العام دور YouTube كمنصة تعكس أهم الأحداث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الأخبار والفعاليات الرياضية إلى أحدث الصيحات في عالم ألعاب الفيديو واكتشاف المواهب الفنية الصاعدة.

كما تُظهر إبداع صناع المحتوى في سرد أهم قصص المنطقة مع جمهورهم من خلال التنسيقات المتنوعة التي يوفرها يوتيوب - بما في ذلك مقاطع الفيديو القصيرة ومقاطع الفيديو الطويلة والبث المباشر والبودكاست - حول الموضوعات الأكثر أهمية لهم.

الأخبار والرياضة:

تركت الحرب في المنطقة أثرًا على قوائم YouTube للمواضيع الأكثر رواجًا، حيث كانت كل من رفح وحركة الحوثيين وجنوب لبنان من مواضيع البحث الأكثر رواجًا في المنطقة على YouTube طوال العام.

وفي الوقت نفسه، كان للرياضيين العرب في الألعاب الأولمبية حضورًا بارزًا على المنصة، على رأسهم الملاكمة الجزائرية إيمان خليف.

الألعاب:

تصدّرت ألعاب مثل EA Sports FC 24 وFree Fire MAX وPoppy Playtime قائمة المواضيع الأكثر رواجًا على YouTube للعام 2024.

واحتل نجوم الألعاب، مثل Abo Flah وBanderitaX وShongBong وAbo Noo7 وPOWR Suhaib، مراتب بارزة ضمن قائمة صنّاع المحتوى المفضّلين على يوتيوب، ما يعكس الشعبية المتزايدة لمحتوى الألعاب وصنّاعه على يوتيوب.

ووفقًا لفريق YouTube Culture and Trends، سجّلت الفيديوهات المتعلقة بلعبة EA FC 24 أكثر من 950 مليون مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2024.

الثقافة الشعبية والترفيه والصيحات:

اء برنامج تلفزيون الواقع "قسمة ونصيب" على يوتيوب ضمن المواضيع الرائجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجّلت الفيديوهات على قناته الرسمية أكثر من مليار مشاهدة خلال هذا العام وحده، بحسب بيانات يوتيوب.

وأحدثَ موضة مكياج "أسوكا" ضجة كبيرة في المواضيع الرائجة، حيث قام الناس بتصفيف شعرهم ومكياجهم وملابسهم على الطريقة الهندية التقليدية للعرائس.

وفي عالم الموسيقى، لمع نجم الفنان الصاعد "الشامي" ضمن قائمتَي "المواضيع الرائجة" و"الأغاني المفضّلة" على يوتيوب للعام 2024، مؤكدًا شعبيته المتنامية في المنطقة.

كما تصدّرت أغنية "مهبول أنا" للفنان الواعد "لازارو" قائمة الأغاني المفضّلة على المنصة، مؤكدةً على دور يوتيوب في دعم المواهب الصاعدة ودفعها نحو النجومية، وشاركتها في الصدارة أغنية "هيجيلي موجوع" للفنان تامر عاشور.

يستند فريق YouTube Culture and Trends إلى بيانات يوتيوب لإنشاء قوائم نهاية العام، في ما يلي نبذة عن آلية إعداد كل قائمة:

المواضيع الرائجة:

تسلّط هذه القائمة الضوء على أبرز المواضيع الثقافية على YouTube، من أفلام وميمات (memes) وموسيقى وغيرها، ويتم اختيار هذه المواضيع استنادًا إلى مؤشرات كعدد المشاهدات وعمليات التحميل ونشاط صنّاع المحتوى حول هذه المواضيع. وكان من شروط الانضمام إلى هذه القائمة أن يكون للمواضيع شعبية ملحوظة خلال 2024، إمّا لأنّها جديدة كليًا أو لأنّها شهدت زيادة كبيرة في اهتمام المستخدمين.

صنّاع المحتوى المفضّلون:

تم اختيارهم بالاستناد إلى عدد المشتركين المحليين الجدد في قنواتهم خلال العام 2024.

الأغاني المفضّلة:

تم اختياره القائمة بالاستناد إلى عدد المشاهدات المحلية لأغانٍ تم إصدارها في العام 2024 أو أغانٍ حقّقت نموًا كبيرًا في المشاهدات مقارنةً بالأعوام السابقة. ويشمل ذلك الفيديوهات الموسيقية الرسمية، والفيديوهات التي تعرض كلمات الأغاني، والفيديوهات التي تضم مقاطع صوتية فنية.

قوائم يوتيوب لنهاية العام 2024:

المواضيع الرائجة (تظهر المواضيع في القائمة بشكل عشوائي، ولا يتم ترتيبها وفقًا لشعبيّة الفيديوهات):

● لعبة EA Sports FC 24

● لعبة Free Fire MAX

● الشامي

● رفح

● حركة الحوثيين

● جنوب لبنان

● تحدّي أسوكا للمكياج

● لعبة Poppy Playtime: Chapter 3

● إيمان خليف

● قسمة ونصيب



المواضيع الأكثر رواجا

صنّاع المحتوى المفضّلون:

أبوفله: مُبدع ألعاب كويتي يستمر في تصدر قوائم أفضل صانعي المحتوى على YouTube للعام الرابع على التوالي مع أكثر من 43 مليون مشترك، وقد حصدت مقاطع الفيديو الخاصة به أكثر من 6.5 مليار مشاهدة

مجد الزاقوط: فنان سوري وصانع محتوى عن نمط الحياة مقيم في الإمارات العربية المتحدة. يواصل مجد اكتساب شعبية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أكثر من 2.2 مليار مشاهدة، بما في ذلك فيديو "شورتس" الأكثر شعبية لديه بأكثر من 47 مليون مشاهدة.



بندريتا: مُبدع ألعاب سعودي يجذب جمهوره في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأسلوبه الأصيل، مع أكثر من 5.4 مليار مشاهدة و 18.1 مليون مشترك.

ابو نوح: مُبدع ألعاب سعودي ظهر في قائمة أفضل صناع المحتوى الرائجين للعام الثاني على التوالي.

شوار: صانع محتوى مصري استحوذ على اهتمام أكثر من 13.1 مليون مشترك بروحه الفكاهية. حصدت أفضل ثلاثة مقاطع فيديو Shorts لديها أكثر من 383 مليون مشاهدة وحدها.

شونق بونق: قوة أخرى في عالم محتوى الألعاب، يواصل أسلوب شونق بونق الفريد في اللعب جذب مليارات المشاهدات.

القيصر: مُبدع كوميدي مصري متعدد الأشكال، جمع مزيجه من مقاطع الفيديو الطويلة والبث المباشر ومقاطع الفيديو القصيرة "شورتس" أكثر من 7 مليارات مشاهدة.

أبو راني: مُبدع فلسطيني لفتت مدوناته اليومية انتباه أكثر من 3 ملايين مشترك.

باور صهيب: مُبدع فلسطيني مقيم في المملكة العربية السعودية، وهو اسم آخر معروف في عالم الألعاب في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 7.3 مليون مشترك.

الخال مهدي: مُبدع لبناني حصدت مقاطع الفيديو الكوميدية القصيرة الخاصة به أكثر من 678 مليون مشاهدة.



صناع المحتوي

الأغاني المفضّلة:

1. تامر عاشور - هيجيلي موجوع (مصر)

2. محمد لزعر (لازارو) - مهبول أنا (المغرب)

3. محمود الليثي - عم المجال (مصر)

4. أصالة وأحمد سعد - سبب فرحتي (سوريا ومصر)

5. أصالة - فووق (سوريا)

6. الشاب هشام تيجيفي - فاتو ليام (الجزائر)

7. لبنج - هواسي (المغرب)

8. وائل جسار - كل وعد (لبنان)

9. شاب حميدو - عشقك إدمان (الجزائر)

10. الشامي - صبرًا (سوريا)