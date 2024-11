شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما طراز آيفون الأكثر جماهيرية؟ تقرير جديد يٌجيب والان مع تفاصيل الخبر

على مدار السنوات الثلاث الماضية، أطلقت شركة أبل أربعة هواتف آيفون جديدة كل خريف وهو طراز عادي، وآيفون بلس، وآيفون برو، وآيفون برو ماكس.

ويكشف تقرير جديد صادر عن الطراز الأكثر شعبية، وقد تتفاجئ بالإجابة، فمنذ سلسلة iPhone 14 فى عام 2022، كان iPhone العادى هو الهاتف الأكثر مبيعًا لشركة Apple باستمرار، وتمثل هواتف آيفون الأساسية 14 و15 و16 نحو 45% من مبيعات آيفون السنوية، يليها آيفون برو ماكس الذى يستحوذ على نحو 25% من المبيعات، وآيفون برو الذي يمثل نحو 20% ، ويشكل آيفون بلس الذي كان أول طراز منه آيفون 14 بلس، ما يزيد قليلاً على 10% من مبيعات آيفون فى المتوسط.

ويتفوق iPhone العادى، مثل iPhone 16 الأساسي ، باستمرار على iPhone Pro Max بنحو اثنين إلى واحد ويتفوق على الطرز الأخرى بهامش أكبر، والسبب الرئيسي وراء هذا الاتجاه بلا شك هو سعره، فالطراز القياسي أرخص بنحو 400 دولار من iPhone Pro Max الأساسي و200 دولار أقل من iPhone Pro.

وهناك عامل رئيسي آخر يدفع مبيعات iPhone العادية إلى الارتفاع، وهو تنوع خيارات الألوان المتاحة، بينما تتميز موديلات iPhone Pro بألوان أكثر هدوءًا، قد تجذب هذه الألوان النابضة بالحياة المستهلكين الذين يبحثون عن جهاز أكثر تخصيصًا، وأخيرًا يبدو أن العديد من المستهلكين لا يرون مزايا كافية لتبرير السعر المرتفع لموديلات iPhone Pro، قد لا تكون الرقائق المحسنة وميزات الكاميرا الإضافية والبنية الأكثر قوة كافية للتأثير على قرارهم.

لماذا يتفوق iPhone Pro Max الأكبر حجمًا على iPhone Pro الأصغر حجمًا، بينما يتفوق iPhone العادي على iPhone Plus الأكبر حجمًا؟ ربما يكون الأمر بسيطًا لأن عددًا أكبر من مشتري iPhone Pro Max ملتزمون بشراء أفضل iPhone كل عام من حيث الميزات، بما في ذلك أكبر شاشة، وهذا هو بالصدفة طراز iPhone Pro Max في ذلك العام.

وعلى الرغم من أن iPhone Plus هو الطراز الأقل مبيعًا في سلسلة iPhone، إلا أنه يتفوق على iPhone mini الأقدم، والذي أوقفته Apple بعد إطلاق iPhone 12 mini في عام 2020، ووفقًا لـ CIRP لم يتجاوز iPhone Plus حصة السوق الخاصة بـ iPhone mini الذي حل محله فحسب، بل استحوذ أيضًا على بعض الحصة من الطراز الأساسي ، على سبيل المثال فى عام 2022، استحوذ iPhone 12 mini على 7% فقط من حصة السوق مقارنة بـ 46% لجهاز iPhone العادي ، وبعد عامين استحوذ iPhone Plus على 13% من مبيعات iPhone مقارنة بـ 42% لجهاز iPhone العادي.

ومن المتوقع أن تطرح شركة أبل هاتف " iPhone Air " لأول مرة في عام 2025، ومن المرجح أن يحل هذا الطراز محل iPhone Plus ويميز نفسه بشكل كبير عن الطرز الأخرى في سلسلة iPhone 17 .

وكما يوحي الاسم، فإن iPhone Air قد يكون أنحف هاتف iPhone على الإطلاق، ومع ذلك، لتحقيق هذا التصميم النحيف ورد أن Apple قد تحتاج إلى تقديم بعض التنازلات، على سبيل المثال، قد يحتوي iPhone Air على نظام كاميرا أقل تقدمًا من الطرز الأخرى في السلسلة ، وعلى غرار iPhone 16 Plus، قد يتميز أيضًا بشريحة أقل قوة من طرز iPhone Pro.



ولم نتأكد حتى الأن إذا كان هاتف iPhone Air سيتفوق على حصة iPhone Plus فى السوق، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى ستساهم مبيعات الطراز الأساسي من iPhone في هذا النمو، وسيكون من المثير للاهتمام أيضًا أن نرى ما إذا كان العملاء الذين يختارون عادةً iPhone Pro Max سيقررون اختيار أنحف هاتف iPhone على الإطلاق بدلاً من ذلك.