شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سعر العملات الرقمية اليوم.. البيتكوين يصل إلى 93000 دولار لفترة وجيزة قبل التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الـ24 ساعة الماضية، ارتفعت قيمة البيتكوين لفترة وجيزة إلى 93469 دولارًا، ومع ذلك، فإن بداية تصحيح السعر منعها من الحفاظ على هذا المستوى، وخلال اليوم الجمعة 15 نوفمبر، يتم تداول البيتكوين عند 89410 دولارًا على البورصات العالمية، وقد شهدت العملة المشفرة انخفاضًا في الأسعار بنحو 1.83 في المائة في الأسواق الدولية.

وتعليقًا على حالة السوق، قال فيكرام سوبوراج، الرئيس التنفيذي لشركة جيوتوس، إن التعليقات الأخيرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ربما أثرت على حركة سعر البيتكوين إلى جانب تصحيح السعر، وقال باول إنه لا توجد حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، كما يشهد Bitcoin انخفاضًا متواضعًا".

وشهد Ether انخفاضًا في السعر أكبر من Bitcoin يوم الجمعة، وبعد تكبد خسارة تزيد عن 5% فى البورصات الدولية، يتم تداول ETH حاليًا حول نقطة السعر 3042 دولارًا، ووفقًا لمتتبع أسعار العملات المشفرة بواسطة Gadgets360، سجلت العديد من العملات المشفرة خسائر أكثر من الأرباح يوم الجمعة.

وتراجعت Tether وSolana وBinance Coin وDogecoin وUSD Coin على سلم الأسعار، كما شهدت Tron وShiba Inu وAvalanche وBitcoin Cash وChainlink وPolkadot انخفاضات في الأسعار يوم الجمعة.

أظهر CoinMarketCap أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة انخفضت بنسبة 2.48 %خلال اليوم الماضي، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة سوق العملات الرقمية 2.95 تريليون دولار ، وتمسكت كل من Ripple وCardano وNear Protocol وStellar وMonero بالأرباح على مخطط الأسعار.

وعلى الرغم من التقلبات المستمرة في السوق، يبدو أن Bitcoin في مسار تصاعدي.