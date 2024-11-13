تكنولوجيا: تسريبات مصورة توضح رؤية سامسونج في تصميم هاتفها ثلاثي الطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستمر عمالقة تصنيع الهاتف في العمل على تطوير جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد كُشِف عن براءة إختراع للعملاق الكوري توضح تصميم هاتف ثلاثي الطي.

إستعرضت تسريبات مصورة نشرت مؤخراً رؤية سامسونج في تصميم الهاتف ثلاثي الطي، والذي يقدم دفعة كبيرة للعملاق الكوري في تطوير هذه الفئة من الهواتف الذكية.

ولقد كُشِف عن براءة الإختراع الجديدة عبر مكتب حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة و (USPTO)، حيث سجل ملف براءة الإختراع منذ ثلاثة سنوات، إلا أن النتيجة ظهرت في شهر نوفمبر من هذا العام.

ويظهر هاتف سامسونج ثلاثي الطي بتصميم أقرب إلى إصدار هواوي Huawei Mate XT، إلا أن سامسونج تهدف إلى تطوير إصدار بأعلى معايير التصميم في هذه الفئة، لهذا لم يكن تركيز الشركة الأول في دفع الإصدار الأول من الهواتف القابلة للطي الثلاثي للأسواق.

وتؤكد الصور المسربة لبراءة الإختراع على أن هاتف سامسونج ثلاثي الطي سيدعم الطي بحرف”Z”، إلا أن إصدار سامسونج مازال في مرحلة التطوير في الوقت الراهن، على عكس إصدار هواوي Mate XT الذي يتوفر بالفعل في السوق الصيني.

ولقد قدمت هواوي هاتف Mate XT للأسواق بشاشة كبيرة بحجم 10.2 إنش، ودقة عرض 3K، ويمكن لهذا الحجم أن يدعم تحويل الهاتف إلى تجربة جهاز لوحي كامل يدعم تعدد المهام، كما يقدم تجربة متكاملة مع ملحق لوحة مفاتيح إختياري من هواوي.

ويدعم هاتف هواوي الطي إلى اثنان من الأجزاء على أن يطوى أحدهما إلى الخارج بينما يطوى الجانب الأخر إلى الداخل، كما يتميز الهاتف بسماكة 12.8مم.

وتشير التوقعات إلى أن إصدار سامسونج سيأتي بمعالجة للتجعد الناتج عن الطي الثلاثي، وأيضاً تمديد العمر الإفتراضي للشاشة، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستدعم هذا الإصدار بمعالج Snapdragon، كما سيدعم الهاتف الإدخال عن طريق قلم S، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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