شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة تتراجع بعد أيام من تحقيق أرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين بعد الأداء الإيجابي للسوق عقب فوز "دونالد ترامب" بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وذكرت بيانات منصة "كوين ديسك" أن عملة "بيتكوين" انخفضت بنسبة 3.70% إلى 86,362.78 دولار، بعدما تجاوزت مستوى 90 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها خلال تعاملات أمس، وخسرت عملة "إيثريوم" بنسبة 5.16% إلى 3,122.20 دولار، كما هبطت عملة "ريبل" بنسبة 11.17% إلى 0.6430 دولار.



وأوضحت البيانات أن حجم التداول اليومي في السوق ارتفع على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 2.22% إلى 314.33 مليار دولار، بينما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 3.46% إلى 2.87 تريليون دولار.



وشهد سوق العملات المشفرة قفزات تاريخية بعد فوز "ترامب" في الانتخابات الأمريكية، وحصول حزبه الجمهوري على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، نظرا لتأييده العلني للقطاع.



وأعلن "ترامب"، في بيان، تعيين الملياردير الداعم له "إيلون ماسك" والمرشح الرئاسي السابق "فيفيك راماسوامي" في قيادة كيان غير حكومي يُدعى "وزارة الكفاءة الحكومية"، والذي سيتم تأسيسه لاحقًا.



وقال ترامب، في البيان، "هذان الأمريكيان الرائعان سيمهدان الطريق معًا أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة، وخفض الهدر في النفقات، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية، وهو أمر ضروري لحركة "إنقاذ أمريكا".