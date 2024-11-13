تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق كاميرة مراقبة ذكية وسماعة AirPods جديدة بتركيز خاص على مراقبة الصحة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المحلل “Ming-Chi Kuo” في تقريره الأخير عن خطط ابل لإطلاق كاميرة مراقبة ذكية، مع إصدار جديد من سماعات AirPods اللاسلكية بتصميم يستهدف التركيز على المميزات الصحية.

بدأت شركة ابل في العمل على تطوير كاميرة مراقبة ذكية، ولقد أوضح تقرير “Ming-Chi Kuo” أن الشركة تخطط لبدء الإنتاج الضخم للكاميرة في 2026.

وتضع ابل توقعات كبيرة لإصدارها القادم من كاميرات المراقبة، حيث تخطط الشركة لإنتاج عشرات الملايين من هذه الكاميرة سنوياً، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالإنتاج العالمي الذي يتراوح بين 30 إلى 40 مليون وحدة.

أيضاً تخطط ابل لتكامل كاميرة المراقبة اللاسلكية بسلاسة مع النظام الخاص بشركة ابل في المنزل الذكي، مع دعم منصة الذكاء الإصطناعي Apple Intelligence ومساعد Siri الرقمي.

من جانب أخر تبدأ ابل في التركيز على دعم الجيل القادم من سماعات AirPods اللاسلكية بمميزات أكثر كفاءة في مراقبة صحة المستخدم، على غرار الإستراتيجية التي تتبناها ابل في تطوير ساعات Apple Watch الذكية.

ومن المتوقع أن تعزز المميزات الصحية مبيعات سماعات Apple Watch اللاسلكية من 48 مليون وحدة في العام الماضي إلى مبيعات تتراوح بين 53-55 مليون هذا العام، ومن 58-62 مليون العام المقبل، على أن تعزز الشحنات في 2026 لنسبة تتراوح بين 65-68 مليون في عام 2026.

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