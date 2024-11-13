تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Magic7 RSR Porsche Design المرتقب من Honor

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة Honor لإطلاق إصدار Porsche Design جديد قريباً، ولقد كُشِف عن تفاصيل كاملة لمواصفات Magic7 RSR Porsche Design قبل الإعلان المرتقب.

قدم موقع “Digital Chat Station” تفاصيل جديدة حول مميزات وتصميم Magic7 RSR Porsche Design، حيث تدعم الشركة هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 80W.

كما ينطلق Magic7 RSR ببعض المواصفات التي قدمت من الشركة في الإصدار السابق، حيث يتميز بشاشة OLED بحجم 6.8 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 1280 بيكسل، على أن تأتي الشاشة بتصميم منحني من الجهات الأربعة.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر ToF 3D للتعرف على الوجه، ومن المقرر أيضاً أن يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة بالموجات الفوق صوتية.

ويدعم Magic7 RSR معايير IP68/69 في مقاومة الماء والغبار والماء الساخن، كما يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Elite.

أيضاً يتميز هذا الإصدار بتصميم مربع في وحدة الكاميرة، والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بعدسات متغيرة، مع مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل وعدسات periscope telephoto، وأيضاً مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

يذكر أن هاتف Magic7 RSR Porsche Design ينطلق في السوق الصيني بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية مثل Tiantong وBeidou، كما يتوفر الهاتف باللون البنفسجي والرمادي.

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