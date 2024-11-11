تكنولوجيا: رصد هاتف Asus ROG Phone 9 في قاعدة بيانات Geekbench قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus لإطلاق جيل جديد من هواتف ROG، ولقد رصد هاتف Asus ROG Phone 9 بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench مع بعض التفاصيل حول هذا الإصدار.

سجل هاتف Asus المرتقب في منصة “Geekbench ML” بنموذج رقم”AsusAI2501E”، ورقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، إلا أن التسريبات لم تؤكد ما إذا كان هذا الإصدار هو Asus ROG Phone 9 أو إصدار Pro.

ولقد سجل الهاتف 1812 نقطة في الإختبارات في واجهة TensorFlow Lite المخصصة للكشف عن كفاءة الأجهزة في تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما كشفت التسريبات عن دعم إصدار ROG Phone 9 بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 15، من جانب أخر أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن السلسلة القادمة من هواتف ROG بشاشة LTPO OLED، بمعدل تحديث 185Hz.

وتدعم Asus كلا الهاتفين برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، كما أكدت الصور المسربة على التصميم الجديد المميز لهواتف ROG، كما تقدم Asus هواتف ROG Phone 9، وROG Phone 9 Pro مع ملحق AeroActive Cooler X للتبريد، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة.

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