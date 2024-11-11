تكنولوجيا: Honor تطلق ساعة Watch 5 في أوروبا بشاشة AMOLED وبطارية تدوم 15 يومًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Honor رسميًا ساعتها الذكية الأحدث، Honor Watch 5، في بعض الأسواق الأوروبية مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا. تأتي هذه الساعة، التي كشفت عنها الشركة في IFA 2024 في سبتمبر، مع ميزات وتحسينات متعددة مقارنة بالإصدار السابق.

تتميز Watch 5 بشاشة AMOLED أكبر مقاس 1.85 بوصة وبكثافة بكسل أعلى، مما يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة واضحة وحيوية. يبلغ سمك الساعة 11 ملم ووزنها 35 جرامًا، مما يجعلها خفيفة ومريحة للاستخدام اليومي.

ولتعزيز متابعة الصحة، تراقب Watch 5 مؤشرات أساسية مثل معدل ضربات القلب ومستوى تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، وتتيح فحصًا صحيًا بنقرة واحدة لتقديم تقييمات سريعة. كما تم تجهيز الساعة بنظام AccuTrack لتحسين دقة نظام تحديد المواقع GPS لتتبع الأنشطة بشكل أكثر دقة.

تأتي الساعة بطارية من السيليكون والكربون بسعة 480 مللي أمبير والتي تمنحها قدرة تشغيل تصل إلى 15 يومًا، مدعومة بتقنية Turbo X Smart Power Management التي تعزز كفاءة الطاقة.

تقدم الساعة أيضًا أكثر من 400 وجه قابل للتخصيص، بالإضافة إلى مراقبة على مدار الساعة لمعدل ضربات القلب، ومستوى SpO2، وتتبع النوم، و85 وضعًا رياضيًا، من ضمنها 12 وضعًا احترافيًا. بفضل مقاومتها للماء حتى 5 ATM ودعمها لأنظمة GPS المتعددة، تصبح جاهزة لمختلف الأنشطة الرياضية.

تتوفر Watch 5 بنسختين: نسخة مع ذاكرة 64 ميجابايت و4 جيجابايت، وحزام من السيليكون باللون الأسود أو الذهبي، بسعر 129.99 جنيهًا إسترلينيًا / 149.00 يورو، ونسخة أخرى مع حزام جلدي أخضر بسعر 149.99 جنيهًا إسترلينيًا / 169.00 يورو. حتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق الساعة في باقي الأسواق الأوروبية.

المصدر