تكنولوجيا: Baseus تطلق سماعة الألعاب GoPlay 1 Max بمحركات مزدوجة وزمن وصول منخفض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Baseus سماعة رأس سلكية جديدة فوق الأذن تحمل اسم GoPlay 1 Max في السوق الصينية، بسعر يبلغ 149 يوانًا (حوالي 21 دولارًا)، وهي متاحة الآن عبر موقع JD.com. إليك نظرة على مواصفاتها الرئيسية:

تأتي سماعة الألعاب Baseus GoPlay 1 Max بمحرك ديناميكي مزدوج مقاس 40 مم، مما يُنتج صوتًا غامرًا مع جهير عميق وأصوات واضحة. تساهم محركاتها بتردد منخفض في تقديم صوت مؤثر مع مستويات صوت عالية ومنخفضة رنانة، مما يعزز تجارب الألعاب المكثفة.

تتميز السماعة بتقنية نسبة الإشارة إلى الضوضاء العالية (SNR)، مما يقلل من الضوضاء الخلفية لتحسين وضوح الصوت. هذه التقنية تساعد اللاعبين على تحديد الإشارات الصوتية داخل اللعبة بدقة.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي السماعة بوسائد أذن شبكية صديقة للبشرة وتتيح التهوية الجيدة، مما يُسهم في الراحة عند ارتدائها لفترات طويلة ويقلل من إجهاد الأذن. كما يُضيف التصميم خفيف الوزن لهذه الوسائد مع عصابة رأس قابلة للتعديل وإطار معدني متين، ليجعلها مناسبة لمختلف أشكال الرأس.

تشمل السماعة ميكروفونًا متعدد الاتجاهات وقابلًا للتعديل بالكامل لالتقاط صوت واضح، مما يعزز التواصل داخل اللعبة بين اللاعبين. يمكن للمستخدمين تحديد موضع الميكروفون القابل للفصل بمرونة، مما يمنحهم تحكمًا أفضل في وضوح الصوت.

تتضمن GoPlay 1 Max عناصر تحكم سهلة الاستخدام، مثل عجلة لضبط مستوى الصوت، وزر كتم الصوت، ومفتاح تشغيل وإيقاف. كذلك، زودت السماعة بواجهة صوتية مقاس 3.5 ملم، لضمان التوافق مع أجهزة الحواسب وأجهزة الألعاب والأجهزة المحمولة.

تزن السماعة حوالي 258 جرامًا، وتُصنع من مواد ABS وPC والمعدن، مما يحقق توازنًا بين الراحة والمتانة. وتتمتع بحساسية تبلغ 102 ديسيبل ونطاق تردد يتراوح من 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز، مما يضمن إعادة إنتاج صوت متوازن عبر نطاق واسع.

كما تضيف Baseus تقنيات مبتكرة مثل Audic وBRC وDCLL للصوت المكاني والشحن الفوري. وتدعم السماعة الصوت منخفض زمن الوصول وتحديد المواقع المكاني بدقة، بالإضافة إلى شهادات عالمية تُؤكد سلامتها وجودتها.

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