تكنولوجيا: تسريب: ارتفاع حرارة Tensor السبب الأول لإرجاع Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتحسن شرائح Tensor من جوجل في هواتف Pixel عامًا بعد آخر، لكنها لا تزال تميل إلى العمل بدرجة حرارة أعلى من المنافسين. تُظهر بيانات جوجل الخاصة أن مشكلات ارتفاع درجة حرارة Tensor هي السبب الأكبر في إعادة هواتف Pixel.

كشفت مجموعة من الشرائح المسربة خططًا مستقبلية لجوجل فيما يتعلق بتطوير شرائح Tensor، خاصةً الإصدار المقبل Tensor G6، حيث تركز الشركة بوضوح على حل مشاكل الحرارة والكفاءة.

وفقًا لما ورد، هناك أسباب وجيهة لهذا التركيز. تكشف إحدى الشرائح التي أعاد موقع Android Authority إنشائها أن ارتفاع درجة الحرارة يشكل مشكلة كبيرة لسلسلة Pixel، ليس فقط على مستوى رضا المستخدم، ولكن أيضًا من حيث معدل إرجاع الأجهزة.

ومن خلال عرض تفاصيل عن التحسينات المنتظرة في Tensor G6، الذي يحمل الاسم الرمزي “Malibu”، تم التأكيد على أن “الحرارة” هي “السبب الأول لإرجاع” هواتف Pixel. تضيف المستندات التي اطلعنا عليها أيضًا أن “حدود الراحة” الحرارية مرتفعة للغاية حاليًا وتحتاج إلى تقليلها.

تسلط الشريحة نفسها الضوء أيضًا على أهمية تحسين عمر البطارية، حيث ترى جوجل أن “عمر البطارية الجيد يجذب المستخدمين ويعزز الولاء.” كانت الحرارة وعمر البطارية تحديات رئيسية في الأجيال السابقة من شرائح Pixel، خاصةً قبل إصدار Tensor G3 لعام 2023، والذي قدم تحسينات كبيرة في هذين المجالين. ورغم التحسينات التي جلبها هذا الإصدار، إلا أن جوجل لا تزال ترى مجالًا للتطوير، مما يعزز من أهمية تلك الأولويات.

تستمر مجموعة الشرائح المسربة في استعراض خطط جوجل المتعلقة بـ “Malibu”، أو ما سيصبح Tensor G6، بالإضافة إلى بعض المعلومات حول “Laguna”، وهي الشريحة التي تمثل Tensor G5.

هناك بعض التحسينات المنتظرة التي يُتوقع أن تساهم في خفض درجات الحرارة وزيادة عمر البطارية، من خلال اعتماد عمليات تصنيع TSMC الفعالة بشكل كبير، وهي ذات العمليات التي تستخدمها أبل.

كما تم رصد مواصفات شرائح Tensor G5 وG6 ضمن المستندات التقنية المسربة، مما يعطي نظرة على التوجهات المستقبلية للشركة.

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