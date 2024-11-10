تكنولوجيا: Honor تطلق الإصدار التجريبي من Magicos 9.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor مؤخرًا عن بدء طرح الإصدار التجريبي من MagicOS 9.0 لبعض هواتفها الذكية، بعد أن بدأت باختباره. يستند هذا التحديث إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل Android 15، ويقدم ميزات وترقيات جديدة تهدف إلى تحسين أداء الأجهزة، ما يوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة وكفاءة لهواتف Honor.

يحمل الإصدار التجريبي الأول من MagicOS 9.0 رقم النسخة 9.0.0.116، وجاء هذا الإطلاق بعد الكشف عن MagicOS 9.0 في أواخر أكتوبر. سرعان ما فتحت الشركة باب التسجيل لنسخة تجريبية مغلقة، وخصصت الموجة الأولى من التحديثات لسلسلة Magic 6، وسلسلة Magic 5، والهواتف القابلة للطي Magic V3 وVs3 وV2، حيث لم تُضمّن Honor الطرازات الأخرى ضمن البرنامج التجريبي حتى الآن.

يحتاج المستخدمون الذين يمتلكون أيًا من الطرازات المؤهلة إلى تشغيل إصدار البرنامج الثابت الأساسي 8.0.1.173 أو 8.0.1.172 للمشاركة في الإصدار التجريبي، حيث يقتصر التحديث حاليًا على المسجلين في برنامج الاختبار، بينما سيتعين على الآخرين انتظار الإصدارات المستقبلية.

يتضمن التحديث الجديد العديد من الميزات الرئيسية، من بينها تأثير تكبير لأيقونات المروحة وتعديلات على واجهة الكاميرا، بالإضافة إلى تحسينات لاقتراحات YOYO وخصائص المساحة الخاصة.

تضيف Honor أيضًا مع التحديث تحسينات لميزة Car Connect وتسهيلات في التنقل عبر Amap، مما يجعل المهام المتعلقة بالسيارة أكثر سلاسة. يوفر التحديث كذلك تحسينًا لثبات الخطوط النصية، ما يضيف وضوحًا أكبر للنصوص على الشاشة.

بما أن هذا هو الإصدار التجريبي الأول، فقد تظهر بعض المشكلات على الأجهزة المؤهلة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتجميد التطبيقات، واستنزاف البطارية، وبعض حالات عدم الاستقرار أو التأخير. لذلك، إذا كان الجهاز يُستخدم يوميًا،

يُنصح بأخذ هذه الاحتمالات في الاعتبار قبل تثبيت التحديث، مع أهمية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات كإجراء احترازي.

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