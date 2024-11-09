تكنولوجيا: ترقية الكاميرة في Oppo Find X8 Ultra تأتي بمستوى إحترافي في التصوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار Ultra من سلسلة هواتف Oppo Find X8 قريباً، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف Find X8 Ultra يأتي بترقية في إعدادات الكاميرة.

قدمت Oppo للأسواق خلال الفترة الماضي هاتفي Find X8 وFind X8 Pro، ومن جديد تستعد الشركة لضم إصدار جديد للسلسلة بعنوان “Find X8 Ultra”.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول هذا الإصدار في تقرير نشر عبر “Digital Chat Station” على منصة Weibo، حيث تم التأكيد على أن هذا الإصدار يحصل على ترقية قوية في إعدادات الكاميرة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Find X8 Ultra يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، والتي تدعم الهاتف بآداء سلس وسريع.

كما أوضح التقرير الذي نشر عبر “Digital Chat Station” أن إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار تتضمن اثنان من كاميرات periscope التي قدمت في Find X8 Pro، على أن يتم ترقية العدسات والآداء في كاميرة إصدار Ultra.

أيضاً من المتوقع أن تتضمن الإعدادات مستشعر رئيسي بحجم 1 إنش، ولقد إستعرض مصدر التسريبات إعدادات الكاميرة في Find X8 Ultra والتي تأتي كالآتي:

مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1 إنش

مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 50 ميجا بيكسل

كاميرة periscope telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات

كاميرة periscope بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 6 مرات

كما تشير التسريبات إلى أن كاميرة هذا الإصدار سيكون لها القدرة على إلتقاط صور بأعلى جودة في الأبعاد البؤرية المختلفة، أيضاً ستدعم المستخدم بمرونة أعلى مع تصوير لقطات بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تتضمن الكاميرة تقنية Hasselblad الجديدة التي تعزز دقة الألوان والتفاصيل في اللقطات، لذا من المتوقع أن يدعم Find X8 Ultra إلتقاط صور إحترافية.

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