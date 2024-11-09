تكنولوجيا: جهاز العرض Philips NeoPix 750: دقة 1080p وتصميم مدمج بسعر 399 جنيهًا إسترلينيًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Philips جهاز العرض NeoPix 750 الذي يوفر خيارًا ميسور التكلفة لشاشة كبيرة للاستخدام المنزلي. متاح حاليًا في المملكة المتحدة بسعر 399 جنيهًا إسترلينيًا وفي جميع أنحاء أوروبا بسعر 399 يورو، يتميز الجهاز بدقة Full HD 1080p ويعرض صورة تصل إلى 120 بوصة، مما يمنح المستخدمين تجربة سينمائية في المنزل.

يأتي الجهاز مناسب للألعاب والعروض التقديمية ولحظات مشاهدة الأفلام، كما أنه صغير الحجم وسهل الإعداد حتى في المساحات الضيقة.

يعمل جهاز NeoPix 750 باستخدام مصدر ضوء LED يمتاز بعمر افتراضي يصل إلى 30,000 ساعة، وسطوع 700 لومن ونسبة تباين 3000:1، ما يضمن ألوانًا مشبعة حتى في الغرف ذات الإضاءة المتوسطة.

ويحتوي الجهاز على مكبرات صوت مزدوجة بقدرة 7 واط، مع مخرج صوت 3.5 ملم لإضافة مكبرات صوت خارجية. يدعم الجهاز تطبيقات البث الشهيرة مثل Netflix وYouTube عبر نظام التشغيل LuminOS، ويمكن الاتصال بالإنترنت من خلال Wi-Fi وBluetooth للبث اللاسلكي من الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوترات المحمولة.

بفضل تصميمه المدمج، يناسب NeoPix 750 المساحات الصغيرة بسهولة، كما يمكن ضبط التركيز يدويًا للحصول على صورة واضحة. إضافة إلى ذلك، توفر نسبة الرمي 1.65:1 مرونة في عرض الصورة وتناسب أحجام الغرف المختلفة.

بعد أن كان سعره في البداية 349 جنيهًا إسترلينيًا، أصبح سعره الحالي 399 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، مع توفره في أنحاء أوروبا، على الرغم من أن بعض القوائم قد تكون غير متوفرة مؤقتًا.

من جهة أخرى، أطلقت BenQ مؤخرًا جهاز العرض W2720i في المملكة المتحدة، الذي يوفر دقة 4K UHD وألوانًا حيوية، بالإضافة إلى تقنية HDR-PRO لتعزيز التباين ودعم HDR10 وHDR10+ وHLG.

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