تكنولوجيا: مستخدمي Galaxy Watch 7 يواجهون اهتزازات عشوائية بدون تنبيهات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد ساعة Galaxy Watch 7 من سامسونج واحدة من أحدث الساعات الذكية التي أطلقتها الشركة، والمزودة بميزات متقدمة وإمكانية تشغيل العديد من التطبيقات، بما في ذلك ميزة تنبيه المستخدمين بالاهتزاز عند وصول إشعارات جديدة، مما يساعدهم على عدم تفويت أي تحديث.

ولكن، يبدو أن هذه الوظائف قد تسببت في بعض المشكلات غير المتوقعة. في الآونة الأخيرة، أبلغ بعض المستخدمين عبر منتديات دعم سامسونج عن مشكلة تتمثل في أن ساعة Galaxy Watch 7 تهتز بشكل عشوائي بدون أي إشعار مصاحب.

تهتز الساعة، لكن شاشتها تظل مغلقة، ولا يظهر أي تنبيه يوضح سبب هذا الاهتزاز. هذه المشكلة منتشرة، وهناك عدة أسباب محتملة قد تكون وراءها.

وجد بعض المستخدمين أن تعطيل منصة Health Platform الخاصة بسامسونج، والتي تنقل بيانات اللياقة البدنية بين الأجهزة، قد ساعد في حل المشكلة. بينما أبلغ آخرون أن خرائط جوجل قد تكون السبب، وأن إيقاف خيارات النسخ المتطابق في التطبيق قد يساعد في تجنب الاهتزازات العشوائية.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن تطبيق WhatsApp يمكن أن يكون سبباً أيضًا في هذه الاهتزازات الوهمية، إلا أن إلغاء تثبيته وإعادة تثبيته لم يحل المشكلة لدى البعض.

ونظرًا لعدم وجود سبب واضح ومحدد لهذه الاهتزازات الوهمية، قد يكون من المفيد أن تضيف سامسونج إعدادات مخصصة للإشعارات على Galaxy Watch نفسها، حيث يتوفر في نظام أندرويد ميزة مشابهة تتيح للمستخدمين كتم فئات محددة من الإشعارات داخل التطبيق، وهذا قد يساعد في التحكم في التطبيقات التي تُعرف بإحداث اهتزازات وهمية.

في ظل هذه المشكلة، يجد بعض المستخدمين أنفسهم منزعجين بشدة من هذه الاهتزازات المتكررة، مما يشتت انتباههم ويجعلهم يتساءلون باستمرار عما إذا كانوا يفوتون إشعارات مهمة. وقد يكون هذا الأمر محبطًا خصوصًا لمن يعتمدون على الاهتزازات للتنبيه، مثل الأشخاص الذين يعانون من ضعف في السمع أو أولئك الذين يفضلون كتم صوت أجهزتهم أثناء العمل.

نأمل أن تعالج سامسونج هذه المشكلة قريباً، سواء عبر إصلاحات برمجية أو إضافة إعدادات دقيقة تتيح للمستخدمين المزيد من التحكم في الإشعارات.

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