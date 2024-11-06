تكنولوجيا: سلسلة Honor 300 تظهر بشحن سريع بقوة 100 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت سلسلة Honor 300 مؤخرًا في مجموعة من الشهادات على قاعدة بيانات 3C الصينية، كاشفة عن أربعة نماذج هي: Honor AMP-AN00 وAMP-AN10 وAMM-AN00 وAMG-AN00، وقد اعتمدت جميعها على شحن بقوة 100 واط، والذي يتماشى مع قدرات شحن هواتف Honor 200 و200 Pro التي أُطلقت في مايو الماضي.

كما أظهر تسريب سابق لجهاز Honor 300 Pro أن الجهاز سيأتي بشاشة منحنية وتصميم جديد لجزيرة الكاميرا، مدمجة بشكل أنيق في الإطار العلوي.

وقد تضمنت التسريبات ورقة مواصفات تفصيلية، مشيرة إلى تجهيز Honor 300 Pro بشريحة Snapdragon 8 Gen 3، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة بنفس الدقة، إضافة إلى بطارية بسعة 5300 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 66 واط.

أكد التسريب أيضًا ميزات إضافية تشمل مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، وتقنية NFC، ومنفذ IR، مما يجعل سلسلة Honor 300 إحدى الإصدارات المتطورة في السوق.

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