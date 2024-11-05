تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo10 Pro ينطلق قريباً بسعة كبيرة للبطارية وقدرة شحن 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت علامة iQOO التجارية في الإستعداد لإطلاق هاتف iQOO Neo10 Pro، ولقد أشارت أحدث التفاصيل إلى خطط الشركة لدعم هذا الإصدار بسعة كبيرة للبطارية وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

قدمت iQOO مؤخراً للأسواق سلسلة هواتف iQOO 13، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المميزة، ولقد كشفت التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” عن بعض تفاصيل هذا الإصدار.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف iQOO Neo10 Pro قريباً في الأسواق برقاقة معالج Dimensity 9400، كما يضم الهاتف بطارية بسعة ضخمة تتراوح بين 6000 إلى 6900 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما تضم الكاميرة الرئيسية مستشعر جديد.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Neo10 Pro يأتي بحجم شاشة 6.78 إنش، بدقة عرض 1260 بيكسل أو بجودة 1.5K، على أن يضم الهاتف شاشة بتقنية 8T LTPO OLED مطورة من BOE.

أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بإختيارات أكثر في الذاكرة العشوائية.

يذكر أن الإصدار الجديد يأتي بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.56، كما يأتي المستشعر الثاني أيضاً بدقة 50 ميجا بيكسل.

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