تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق سوارة Smart Band 9 Active الذكية للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت سوارة Xiaomi Smart Band 9 Active الذكية في قاعدة بيانات SIRIM مؤخراً إستعداداً لإطلاق هذا الإصدار قريباً في الأسواق العالمية.

تعد سوارة Smart Band 9 Active الذكية إختيار يأتي بتكلفة منخفضة من شاومي مقارنة بإصدار الشركة الرئيسي Smart Band 9، ولقد ظهر إصدار Active بالفعل في منصة SIRIM في ماليزيا مما يؤكد إقتراب موعد إطلاق هذا الإصدار إلى الأسواق العالمية، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

من جانب أخر كشفت التسريبات عن صور ثلاثية الأبعاد تقدم نظرة واضحة على تصميم سوارة Band 9 Active، والتي تظهر بتصميم جديد بتضمن زر قفل بحجم صغير جداً، مع إطار كامل في محيط الشاشة.

ومن المتوقع أن يضم الإصدار الجديد شاشة بحجم 1.47 إنش على غرار إصدار الشركة السابق Smart Band 8 Active، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بتحسينات في سعة البطارية.

كما تؤكد التقارير على أن سوارة Xiaomi Smart Band 9 Active يمكن أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، ومن المتوقع أن تتوفر السوارة الذكية بعدد ثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأبيض، والأسود، وأيضاً اللون الوردي.

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