تكنولوجيا: صور مسربة لحافظات سلسلة هواتف Galaxy S25 القادمة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة الحية تصميم حافظات الجيل القادم من هواتف سامسونج الذي يشمل Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus، وأيضاً Galaxy S25 Ultra.

تعود سلسلة هواتف Galaxy S25 للأضواء من جديد في أحدث التسريبات التي تقدم نظرة جديدة على تصميم الهواتف المرتقبة من الجهة الخلفية.

وتؤكد الصور المسربة للهواتف القادمة على إختلاف تصميم هاتفي Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus عن إصدار Ultra المرتقب، حيث يأتي هاتف Galaxy S25 Ultra بزوايا أكثر إستدارة مقارنة بإصدار Ultra السابق.

كما تكشف الصور عن تصميم الكاميرة الخلفية في هاتفي Galaxy S25، وGalaxy S25 Plus الذي يتميز بتصميم رأسي يحاكي الإصدارات الرئيسية السابقة من هواتف Galaxy S24.

أيضاً تؤكد الصور على التصميم الأكبر لوحدة كاميرة هاتف Galaxy S25 Ultra، كما تأتي الأزرار في الجانب الأيمن لسلسلة Galaxy S25 القادمة كاملة.

يذكر أت التسريبات مازالت تؤكد على خطط سامسونج لدعم سلسلة هواتف Galaxy S25 كاملة برقاقة معالج Snapdragon 8 Elite الجديدة من كوالكوم، كما تشير التوقعات إلى أن إصدار Ultra يأتي هذا العام أيضاً بتصميم من التيتانيوم، بينما تتميز الإصدارات الرئيسية بتصميم من الألومنيوم.

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