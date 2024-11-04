شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لنظام التشغيل ChromeOS.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Google ChromeOS M130 للقناة المستقرة، مما يعني أن التحديث يشق طريقه الآن إلى Chromebook الخاص بك إذا لم تحصل عليه بعد.

ويأتي أحدث إصدار من نظام التشغيل مع قائمة طويلة من الميزات الجديدة، بدءًا من لوحة التركيز حيث يمكنك تمكين أو تعطيل وضع عدم الإزعاج بسرعة، وإنشاء مهام Google جديدة أو تحديدها من مهام Google الحالية، بالإضافة إلى تشغيل الموسيقى بصوت التركيز أو YouTube Music Premium إذا كان لديك اشتراك.

وتسهل Google أيضًا إدراج الرموز التعبيرية وصور GIF وحتى روابط Google Drive باستخدام اختصار Launcher + f الجديد في M130.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون مفتاح Quick Insert المادي على Samsung Galaxy Chromebook Plus متاحًا على المزيد من الأجهزة التي ستصدر العام المقبل.

لتقليص الوقت الذي تحتاجه للعثور على ملفات معينة، أضافت Google قسم الاقتراحات في Tote، وهي المساحة التي ستجد فيها العناصر التي تم تنزيلها مؤخرًا وأحدث لقطات الشاشة.

وستتمكن الآن أيضًا من الوصول إلى جميع ملفات Drive المميزة مباشرةً على رف ChromeOS، حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت.

وإذا كنت تريد المتابعة من حيث توقفت في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الكمبيوتر، فيمكنك تمكين "Welcome Recap" في الإعدادات، والذي سيتيح لك معاينة التطبيقات والعلامات التبويبية واستعادتها على الفور من جلستك السابقة.

في حالة استخدام Chromebook لتسجيل مقاطع الفيديو أو الصوت، يمكنك الاستفادة من وظيفة الميكروفون على طراز الاستوديو في ChromeOS M130 والتي تضيف "الموازنة المتقدمة وإعادة بناء التفاصيل الدقيقة والتكيف مع الغرفة" إلى تأثيرات إلغاء الضوضاء وإزالة الصدى لوظيفة الميكروفون القياسية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام تطبيق مسجل Google الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي سيظهر لأول مرة مع نظام التشغيل الجديد والذي يحتوي على إمكانيات تحويل الكلام إلى نص والتي يمكنها إنشاء نصوص تصنف كل متحدث، بالإضافة إلى تلخيص المحتوى المسجل.

يدمج ChromeOS M130 أيضًا تأثيرات المظهر في عناصر التحكم في مكالمات الفيديو الخاصة بالمنصة، ويضيف دعمًا لتقويمات متعددة ويسمح لك بنقل نوافذ صورة داخل صورة (PiP) إلى جانب واحد من الشاشة لتحرير مساحة.

وأخيرًا، إذا كان لديك جهاز Chromebook Plus، فستتمكن من الوصول إلى ميزة تعمل بالذكاء الاصطناعي تسمى "ساعدني في القراءة"، والتي تسهل العثور على المعلومات في أي نص تقرأه على متصفحك وفي معرض الصور لديك.